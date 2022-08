Estudiante cubano de Medicina: "¿Hasta cuándo es el sacrificio sin ver nada a cambio?"

Un joven que estudia la carrera de Medicina y vive en la provincia de Mayabeque emplazó al Gobierno cubano a responder hasta cuándo exigirá al pueblo más sacrificios sin que la población pueda ver el más mínimo indicio de progreso como recompensa.

“¿Hasta cuándo es el sacrificio sin ver nada a cambio? Se supone que alguien se sacrifica con un fin, es poco inteligente hacerlo en vano y menos toda una vida. Pues por estos días bien difíciles que corren eso piden los dirigentes del país, sin mostrarle al pueblo qué estrategia se va a tomar, como impactará mi esfuerzo en el avance de la nación”, escribió el joven Yordy Gómez al inicio de una extensa publicación en Facebook que tituló “¿Sacrificio o muerte?”.

“Pedirle a alguien que se sacrifique sin aclararle por qué lo está haciendo y los objetivos de dicho sacrificio no es más que mentirle”, indicó el joven a continuación, quien explicó que decidió escribir tras pasar una noche de guardia médica a la que llegó sin dormir por los continuos apagones. A su vuelta se encontró que tampoco podía descansar porque había otro corte de electricidad.

“Sé que no soy el único al que le debe haber pasado esto, pero no me voy a quedar callado como el resto”, advirtió, y a continuación pidió respuestas y la fecha tope del sacrificio.

“Quiero respuestas, quiero saber por qué estoy perdiendo los mejores años de mi vida sacrificándome sin ver un avance y por qué lo han hecho mis padres y los padres de mis padres", exigió.

"Quiero saber por qué cuando me gradúe no voy a tener un salario digno con el cual pueda satisfacer mis necesidades básicas después de haber estudiado 6 sacrificados años, con el cual pueda realizar tantos planes que uno se imagina de joven y que creemos que con el título en la mano todo va a ser más fácil”, añadió a sus demandas.

“Quiero saber cuál es la fecha tope del sacrificio, cuándo es el día en el que por fin digamos ‘ya nos sacrificamos, ahora a disfrutar’, o por lo menos no sacrificarnos como al inicio sino lo necesario para ser un ser humano normal, en un país normal, donde el sacrificio sea recompensado”, añadió.

Yordy Gómez preguntó al régimen por qué los cubanos tienen que conformarse “con migajas” cuando hay muchos deseos de prosperar en la mente de los ciudadanos de la isla.

Fuente: Captura de Facebook/Yordy Gómez

Algo que -según precisó- “se demuestra con todos esos paisanos que han salido del país y viven del sudor de su trabajo poniendo en evidencia que el problema está aquí, porque es el mismo individuo en un sistema diferente”.

En el segmento final de su escrito, el joven -residente en el municipio San Nicolás de Bari- hizo referencia al descontento y a la decepción que reina en la sociedad cubana.

“Hay una dejadez inmensa que lo único que traerá serán tiempos peores y lo comprendo porque a cualquiera se le agotan las ganas de cumplir con su deber si no se le paga bien y se le estimula como sabe que se lo merece”, concluyó Gómez, cuya publicación al cierre de esta nota acumula más de 2 mil reacciones y de 1,100 comentarios, muchos de ellos abundando en el sentimiento de frustración e impotencia que invade a los residentes e la isla.

La reflexión del joven estudiante de Medicina de Mayabeque se suma a otras similares que han inundado las redes sociales en los últimos meses.

Mientras tanto, en medio de un contexto marcado por la perenne escasez y por la emigración de más 177 mil cubanos en apenas diez meses, Miguel Díaz-Canel insiste en pedir "resistencia creativa" al pueblo.

"Eso mejorará y en la media en la que tengamos después más abastecimiento con las medidas que estamos tomando en la economía, esto estará mejor. Lo que no nos podemos dejar vencer. ¿De acuerdo? Resistimos pero creativamente y vamos pa´lante y vamos a por más y vamos a vencer. ¿De acuerdo?", dijo la pasada semana en declaraciones recogidas por la prensa oficialista cubana.