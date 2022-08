Activista cubana Bárbara Farrat denuncia hostigamiento y amenazas de la Seguridad del Estado

La activista cubana Bárbara Farrat, madre del manifestante del 11J Jonathan Torres Farrat, denunció el hostigamiento y amenazas por parte de la Seguridad del Estado a pesar de estar enferma de dengue en su casa.

La mujer explica que el pasado sábado el represor Yoel Argüelles le envió una citación a la que ella se ha negado a asistir, tras lo cual la ha amenazado con aplicarle una multa de $7,000 pesos (equivalente a 60 dólares).

En la citación decía que la activista debía presentarse en la estación policial de su municipio en La Habana el lunes, pero ella no acudió porque "el documento presentaba varias ilegalidades".

En primer lugar, "venía firmada por Dennis, el cual es un nombre falso, él se llama Yoel Argüelles; en segundo lugar, me ha puesto una patrulla policial debajo de mi casa, me ha hecho llamadas amenazantes, diciendo que ya me ha hecho un expediente, ya le hizo un expediente a mi esposo", expresó Farrat.

Dijo que el lunes Argüelles llamó a su pareja para quejarse de que ella "estaba diciendo en las redes sociales que tenía dengue y estaba enferma para ir a la estación de Policía, pero no estaba enferma para seguir haciendo directas de Facebook".

Entonces la amenazó con ir a su casa a ponerle una multa de $7,000 pesos.

Al momento de hacer su denuncia el represor no se había presentado en la vivienda; y Farrat reiteró que lleva varios días con vómito, diarrea y fiebre, y que apenas se puede levantar de la cama a consecuencia del dengue.

El acoso contra esta joven cubana comenzó tras el arresto de su hijo de 16 años el 11 de julio de 2021, y las denuncias que esta hiciera en redes sociales exigiendo su liberación inmediata.

Actualmente el joven se encuentra en casa bajo fianza, pero tiene una petición fiscal de 8 años de cárcel por el llamado 11J.

El sábado la activista dijo estar cansada de las constantes provocaciones y del acoso. Advirtió que aunque le abran un caso judicial no va a dejar de criticar al gobierno y que no tiene miedo.

"Voy a seguir haciendo denuncias mientras la dictadura no se caiga. (...)La tareita de ellos hoy era venir a reprimirme, a chantajearme, a amenazarme. (...) Señores, no nos podemos callar, no nos podemos callar, a mí no va a haber quien me calle ni aunque me corten la lengua, esto va a ser Patria, Vida y Libertad, libertad para todos los presos políticos, abajo esta dictadura, Díaz-Canel, no te queremos", agregó Farrat Guillén.

"No voy a dejar de publicar porque están dejando morir a los presos políticos en prisión, no les aceptan los medicamentos, Andy García necesita una dieta especial y no se la dan, (...) antier le mandaron una citación a Tata [Tata Poet] simplemente para amenazarlo. Está bueno ya de tanta represión", subrayó.

Farrat Guillén cuestionó directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel y le exigió que abandonara el poder, pues fue impuesto en su cargo sin la participación del pueblo, como sucedería en un país verdaderamente democrático.

Asimismo cuestionó la frecuencia de los apagones y la escasez permanente que sufre el pueblo.

A esos males se suma la alta incidencia del dengue en la población.

El pasado miércoles el Gobierno cubano reconoció que los niveles de infección provocados en el país por el mosquito Aedes Aegypti superaron en casi un 50 % los valores registrados en el mismo periodo de 2021.

La viceministra de Salud Pública de Cuba, Carilda Peña, comentó que la cifra representa 1,683 focos más de enero a la semana 33 del año.

Durante una reunión del Grupo de Trabajo del Gobierno la funcionaria señaló que las provincias con más alta focalidad del país son La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Villa Clara, Matanzas y Las Tunas.