Bárbara Farrat denuncia hostigamiento de la Seguridad del Estado

Bárbara Farrat Guillén, madre del manifestante del 11J Jonathan Torres Farrat, denunció este sábado el aumento del hostigamiento de la Seguridad del Estado (SE) en su contra, como represalia a su activismo constante en las redes sociales.

“Una vez más el represor Yoel Argüelles (...) vino hasta mi casa a amenazarme, a hacerme chantaje”, afirmó Farrat Guillén en un primer video en vivo desde su perfil de Facebook, en el que mostró al agente de la policía política saliendo de su domicilio en una moto.

De acuerdo con la madre del 11J, devenida en opositora, las amenazas en su contra son precisamente por las publicaciones que realiza en las plataformas digitales, porque vieron que el proceso penal que le abrieron a su esposo no funcionó como medida coercitiva.

“Voy a seguir haciendo denuncias mientras la dictadura no se caiga. (...)La tareita de ellos hoy era venir a reprimirme, a chantajearme, a amenazarme. (...) Señores, no nos podemos callar, no nos podemos callar, a mí no va a haber quien me calle ni aunque me corten la lengua, esto va a ser Patria, Vida y Libertad, libertad para todos los presos políticos, abajo esta dictadura, Díaz-Canel, no te queremos”, agregó Farrat Guillén en su transmisión.

La activista cubana dijo estar cansada de las constantes provocaciones y del acoso. Advirtió que aunque le abran un caso judicial no va a dejar de criticar al gobierno y que no tiene miedo.

“No voy a dejar de publicar porque están dejando morir a los presos políticos en prisión, no les aceptan los medicamentos, Andy García necesita una dieta especial y no se la dan, (...) antier le mandaron una citación a Tata [Tata Poet] simplemente para amenazarlo. Está bueno ya de tanta represión”, añadió.

Farrat Guillén cuestionó directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel y le exigió que abandonara el poder, pues fue impuesto en su cargo sin la participación del pueblo, como sucedería en un país verdaderamente democrático.

Asimismo cuestionó la frecuencia de los apagones y la escasez permanente que sufre el pueblo. “Yo no tengo presidente, yo soy libre, y el día que no te guste, méteme presa. Está bueno ya de tanta represión”, destacó la activista en el clip.

En una segunda transmisión Farrat Guillén explicó que el agente de la Seguridad que la amenazó en la mañana también le había informado verbalmente que el próximo lunes debía presentarse en la estación de policía de la calle Aguilera y que ella se negó ante la ausencia de una citación oficial.

Dijo que el representante de la policía política cubana regresó a las pocas horas con el documento, aunque esta sigue siendo ilegal, porque no cumple con el plazo requerido de las 72 horas y no está firmada con el nombre real del oficial de la SE, quien además le advirtió que de no presentarse la irá a buscar en una patrulla.

En julio pasado su hijo Jonathan, manifestante del 11J cumplió 18 años, hospitalizado por una hepatitis contraída en prisión. “No es que yo quiero echarle la culpa de todo a la dictadura, AUNQUE LA TIENEN. Ya que me explicaron que se puede incubar de tres a cuatro meses, por eso es que los culpo directamente a ellos”, dijo Farrat Guillén en esa ocasión.

El joven fue excarcelado a finales de mayo último, tras más de nueve meses preso por protestar pacíficamente el 11 de julio de 2021 en La Habana, sin que se le celebrara juicio. “Se pudo”, dijo entonces entre lágrimas la madre del menor al confirmar la noticia a CiberCuba.