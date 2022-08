Denuncian maltratos y amenazas contra Andy García en prisión de Santa Clara

Roxana García Lorenzo, hermana del preso políticos del 11J, Andy García Lorenzo denunció este miércoles maltratos y amenazas contra su hermano en la prisión del PREE, de Santa Clara, donde permanece recluido.

La también activista narró, en una directa de Facebook, su visita de hoy al recinto donde su hermano está “injustamente encarcelado” y dijo sentirse atormentada por el hecho “de dejar a un familiar inocente tras las rejas”.

La joven denunció además los malos tratos y la violencia que el Estado dispensa a su hermano en la prisión por su condición de preso político.

“Andy me estaba contando que en ese lugar está recibiendo bastante maltrato, amenazas, por parte de muchos de los oficiales ahí. Por cualquier cosa lo sacan de la fila de presos, sin él hacer nada. Está sancionado más de un mes sin llamadas telefónicas injustamente, y no vamos a saber nada más de él en ese tiempo”, expresó.

Andy, quien ha sido colocado por las autoridades de prisión en un destacamento de personas reincidentes “lleva más de un año preso y no sabemos cuando va a salir, porque la Seguridad del Estado hace lo que le da la gana”.

Roxana narró además las peripecias de la visita familiar de hoy a prisión en la que ella y su padre recibieron un trato vejatorio.

“Hoy fuimos a la visita mi papá y yo, luego de estar horas esperando afuera, tuvimos que pasar por 6 puertas de seguridad. Luego de estar en el salón de visitas con los demás presos, nos dijeron que nuestra visita sería aparte (…) nos metieron en un cuarto de visitas para los presos de máxima seguridad. Un lugar oscuro donde no había corriente (…) Nos trancaron allí con candado y todo (…) Custodiados por guardias”, contó.

Además, la joven relató que al terminar la visita recibieron un “trato especial” solo reservado a los familiares de los presos políticos.

“Nos separaron y nos llevaron a otra oficina y nos revisaron los bolsos al concluir la visita. Esto es algo que no se hace ni con los presos de máxima seguridad, solamente lo hacen con Andy. Haciéndonos sentir mal, maltratándonos, hablándonos en mala forma”, recordó.

La hermana del preso político dijo que seguirá detallando en los próximos días las arbitrariedades a que es sometido Andy y que revelará con nombres y apellidos las identidades de sus torturadores.

“Mi hermano no está solo. Que cesen las amenazas, que cesen las torturas, que cesen los maltratos”, concluyó.

Hace apenas unos días, la familia de García Lorenzo había denunciado que el joven permanecería incomunicado durante todo un mes en esa prisión de máxima seguridad, luego de defender a un interno

“Andy García Incomunicado una vez más por defender a un preso ¡Guardia esas esposas están muy ajustadas y usted lo sabe! Esas palabras bastaron para dejarlo 1 mes sin llamadas”, denunció el pasado viernes Jonatan López, cuñado del manifestante del 11J, en su cuenta de Facebook.

Por su parte Pedro López, padre de Jonatan, comentó en otro post en la red social que el castigo contra el joven preso político también es para amenazar a la familia, por sus constantes denuncias en plataformas digitales. Jonatan es el esposo de Roxana García Lorenzo.

“Sepan que lo que es bueno y necesario lo seguiremos haciendo por esto mismo (por bueno y necesario) y sería él, el primero en reclamarnos si dejáramos de hacerlo, Andy García Lorenzo acaba de llamar de la prisión de máxima seguridad donde le tienen injustamente recluido para informarnos, entre otras cosas, que le acaban de sancionar una vez más a un mes sin llamadas telefónicas por salir en defensa de un reo que estaban esposando de una manera inadecuada”, detalló el activista villaclareño.

El 18 de agosto último la familia de García Lorenzo había informado sobre el regreso del preso político a un régimen de detención cerrado, a pesar de que debía terminar de cumplir su sanción de cuatro años de privación de libertad en un campamento de trabajo forzado.

“Mi hermano acaba de ser revocado para la prisión del PREE de Santa Clara. Encima que está mal de salud, ahora le hacen esto. A cumplir una condena siendo inocente”, afirmó su hermana Roxana.

López, por su parte, comentó que las autoridades no dieron ningún motivo concreto para la revocación del régimen abierto. “Como familia estamos devastados con esta medida, pero seguiremos denunciando”, apuntó en esa oportunidad y pidió que se difundiera y denunciara esta nueva arbitrariedad.

A los pocos días de regresar al recinto de máxima seguridad logró comunicarse con sus seres queridos y les dijo que estaba orgulloso de sí mismo por mantenerse firme y no ceder a las presiones y el acoso constante de la dictadura castrista.

“Hace unas horas nos dieron una llamada con mi hermano” contó Roxana en esa oportunidad y compartió las palabras textuales del manifestante. “En esta prisión de máxima seguridad me siento mejor que en un campamento. Preso político que se respete no está vacacionando. Otro orgullo es no haberles trabajado un solo minuto”.

“Desde el día 13 he estado sin ingerir alimentos y mi dieta aún no me la están dando. Aparte de esto quiero decir que esta revocación, luego de mi encarcelamiento del 11J, son las cosas por las que más siento orgullo”, añadió el joven opositor.