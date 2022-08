Actor cubano Jean Michel se reencuentra con su hijo después de dos años

El actor cubano Jean Michel Fernández se reencontró en Guyana con su hijo mayor, Jean Carlos, luego de dos años sin verse.

Padre e hijo esperaban que el tan ansiado abrazo se produjera en Miami, donde el actor reside desde hace años con su esposa, la actriz María Karla Rivero, y su pequeño hijo Iré, pero el proceso de reclamación familiar del niño se complicó.

"¡FELICIDAD! Reencuentro en Guyana, después de 2 años. Te amo hijo", escribió Jean Michel en sus redes sociales.

Jean Carlos, de 20 años, viajó de Cuba a Guyana para su entrevista de salida del país, pero el trámite se ha tardado mucho más de lo esperado. El hijo del actor esperaba estar dos semanas en Georgetown y ya lleva casi cinco meses, por lo que su papá decidió ir a verlo, abrazarlo y darle ánimo.

"La opción sí no puede ser regresar a Cuba, esa sí no es opción, así que te llevo unos cuantos calzoncillos, que tú llevaste tres calzoncillos porque tú ibas por 15 días y ya llevas cuatro meses y medio, esos calzoncillos deben estar", bromeó el actor durante una videollamada que sostuvo con su hijo en el programa La Casa de Maka.

Jean Michel explicó –ante la avalancha de preguntas que ha recibido de por qué Jean Carlos no está aún en Miami o por qué el actor no está en Guyana con él–, que todo el proceso de su hijo se ha complicado y está siendo muy costoso, y que nadie de la familia estaba realmente preparado para que así fuera.

"Yo también tengo mucha angustia, pero aún está en un proceso que le llaman administrativo y no dan mucha información, solo que puede tardar entre tres y seis meses. Yo he decidido viajar este fin de semana para estar con él, darnos un abrazo que nos merecemos, darle un poco de apoyo porque él está ahí solito", contó el actor.

"No había ido antes porque es costoso. Nosotros estamos pagando su estancia allí, son más de 1,500 dólares mensuales, más la comida y todo lo demás, y el pasaje a Guyana me costó 1,200 dólares", explicó Jean, pero aseguró que "ese abrazo no tiene precio".

Por su parte, Jean Carlos dijo que se sentía muy feliz de poder finalmente abrazar a su papá: "No era donde pensábamos que iba a ser, pero bueno, va a ser igual de lindo verte".

