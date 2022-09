Contrainteligencia y tropas especiales cubanas en alarma de combate

Tropas especiales de las FAR

Cuba mantiene a sus servicio de Contrainteligencia y Tropas Especiales en "alarma de combate, desde hace varias semanas", tras detectar rechazo en jefes, oficiales y agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) a aparecer ante el pueblo como los únicos represores, reveló a CiberCuba un alto oficial del Ministerio del Interior que exigió el anonimato.

"Los problemas de la policía vienen de atrás, pero nunca se había dado una situación como esta en que algunos mandos y agentes "se niegan a aparecer como los únicos represores ante el pueblo", aseguró.

Hace algún tiempo, oficiales de la PNR manifestaron -por conducto reglamentario- el malestar de sus subordinados porque "son ellos los que están dando la cara ante la gente, en la calle, por errores que cometen otros y luego son a ellos los únicos que sacan como represores", apuntó.

"La CIM (Contrainteligencia militar) y la CI (Contrainteligencia del MININT) no se fían de la PNR, especialmente de la que trabaja a nivel de municipios; donde ha habido algunos casos de corrupción, incluida la venta de información en dólares a objetivos operativos; en la que han estado involucrados hasta oficiales del Departamento de Instrucción Policial", explicó.

En paralelo a las quejas manifestadas reglamentariamente, la jefatura de Cuadros de la PNR y el MININT ha detectado un creciente número de bajas médicas de oficiales y agentes policiales, coincidiendo con el crecimiento de la tensión social; "se dan de baja, cuando detectan que la cosa se puede poner más caliente por la escasez de productos y los apagones", describió.

Una fuente de tribunales confirmó parcialmente la versión del alto oficial del MININT, asegurando que "muchos procesos de investigación penal están parados, producto de que instructores policiales están más dedicados a la situación explosiva que se está viviendo en el país o de baja por enfermedad".

CiberCuba no ha podido contrastar estas revelaciones con fuentes oficiales y el gobierno no ha ha informado de movilización extraordinaria de sus efectivos de seguridad y Tropas Especiales, aunque en las últimas semanas se produjeron agresiones físicas de policías a ciudadanos e intentos de persuasión para que no emigren irregularmente hacia Estados Unidos, adonde han llegado unos 180,000 cubanos en los últimos meses.

Recientemente, varios cubanos identificaron a oficiales represores de las protestas en Pastelillo, Nuevitas, publicando sus fotos y nombres en redes sociales; pero la fuente desvinculó ese hecho, con el malestar creciente de la policía, que viene de antes, matizó; sin negar que las denuncias públicas influyen en el ánimo de oficiales y agentes.

Un exalto oficial, jubilado del MININT, comentó que, "durante años, copiando de los soviéticos, descuidamos la profesionalidad operativa de la policía; apoyados en la creencia que en el socialismo los problemas son importados; y eso llevó a que se perdieran oficiales capaces con amplios conocimientos sobre delincuencia y problemas sociales".

La policía anterior al triunfo de la revolución era "muy buena en su trabajo, excepto los matones de Batista; fíjate que yo recuerdo un estudio que se encargó sobre la distribución de estaciones de policía en La Habana y se concluyó que el esquema era perfecto"; pero todo eso se fue perdiendo, "incluidos especialistas en jerga carcelaria y drogas, y aquellos policías de barrio que se conocían su demarcación y delincuentes, como la palma de su mano".

"En algunas áreas, cambiamos al hombre con conocimientos y experiencia por Rin Tin Tin", ironizó, "hasta que un día descubrimos que, en La Habana, nadie quería ser policía y -como ha ocurrido en el partido (comunista)- hubo que importar orientales, que no conocían la ciudad ni su perfiles delictivos, que no se aprenden en un curso básico", concluyó.

Hace diez días, el movimiento de Militares Objetores de Conciencia (MOC) emplazó directamente al jefe del Ejército Oriental y al resto de mandos y oficiales cubanos a ponerse del lado del pueblo y no de quienes malgobiernan a Cuba.

La tensión social en Cuba ha crecido exponencialmente desde el 11 de julio de 2021 y en paralelo al aumento de la represión contra los manifestantes y sus familias, la pobreza y desigualdad y el destierro de opositores y activistas.