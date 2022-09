Andy Vázquez responde a Con Filo: "¿Por qué son tan bajos?"

El popular humorista Andy Vázquez acusó a los realizadores del programa televisivo Con filo de manipular a su conveniencia los contenidos que transmite.

El actor arremetió contra el espacio, dedicado a criticar y difamar contra las voces críticas al régimen, que en un su última emisión difundió parte de un video de un actor que recién emigró a Estados Unidos, mostrándolo como si lamentara haberse ido de Cuba porque dejó atrás su familia y no tiene trabajo en su profesión.

Se trata del humorista Isaac Torres Laureiro, amigo de Andy Vázquez, y que ahora se gana la vida como vigilante de seguridad. El joven compartió recientemente un video en el que aseguró que, a pesar de no estar trabajando como actor, se siente un ganador.

"Yo le digo a la gente de Con Filo: ¿Por qué ser tan bajos? ¿Por qué ser tan sucios? ¿Por qué tener tan poca dignidad? ¿Por qué ser tan poco decentes y no poner el video completo? Ahí da la impresión de que el muchacho está arrepentido, que está loco buscando el dinero pa' virar pa' atrás, que mira lo mal que le fue en Estados Unidos", dijo.

Andy compartió en su Facebook el fragmento del video original de su colega, en el que se proclama un ganador por haber logrado lo que ocho millones de cubanos anhelan, que es salir de Cuba, y porque está viviendo como persona, como muchos cubanos no pueden hacer.

"¿Por qué no pusieron eso en televisión, por qué no tuvieron el valor de poner el video completo. [Dijeron]: 'No, vamos a manipularlo pa' que la gente piense que esté arrepentido'. Pero ya aquí el mundo entero lo puede ver. Y yo voy a recortar ese pedacito y lo voy a poner, y voy a poner el pedacito de ellos, que manipularon esa información, para que el mundo vea lo manipuladores que son", anunció el humorista.

El recordado Facundo de Vivir del Cuento invitó a su Facebook a Isaac Torres para que comentara lo sucedido en Con Filo.

El joven explicó que su video original fue una respuesta a un comentario que le hizo un conocido desde Cuba, a quien le aseguró que los cubanos que llegan a Estados Unidos pasan trabajo al principio, pero que, "uno aquí se siente persona, uno ve el fruto del trabajo".

"Yo lo que estoy haciendo es dándole un mensaje a todo el recién llegado. Ese video cogió notoriedad y la gente se sintió identificada, entonces, parece que el sentir del pueblo a ellos les duele", subrayó.