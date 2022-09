Humorista cubano Andy Vázquez dice que aunque no tiene trabajo vive feliz en Estados Unidos

El humorista cubano Andy Vázquez dijo que, aunque en estos momentos no tiene un trabajo fijo, vive feliz en Estados Unidos donde puede salir de paseo cada fin de semana con su familia.

El actor, conocido por su personaje de Facundo en el espacio Vivir del Cuento, realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook e hizo referencia a su salida del programa de Carlucho y respondió a sus críticos comparando las bondades de que disfruta en los Cayos de Florida con las pocas opciones que tienen en Cuba las ciberclarias, que dependen de ir a una villa del Ministerio del Interior (MININT).

El artista habló directamente contra un usuario de la red social, al que identificó como Pupo, quien al parecer le dijo que él no era un verdadero cómico y que no daban gracias sus chistes, a lo que Vázquez ripostó que no se consideraba un hombre particularmente gracioso, sino una persona que amaba lo que hacía y que tenía la suerte de que a muchas personas sí les gustara su trabajo.

El humorista cubano visitó un mercado Publix para comparar esa realidad con la de Cuba, donde la escasez es cada vez mayor y donde los gobernantes se embolsan todo el dinero, mientras las personas se ven obligados a comprar dólares y MLC para poder adquirir los productos más esenciales.

También afirmó que su salida de la cadena Univista había sido por una decisión personal y no porque lo hubiesen expulsado. Ironizó con que ahora su salario lo pagaba la CIA por hablar sobre Cuba y lamentó que el pueblo cubano tenga que seguir viviendo en la miseria por culpa del gobierno comunista.

Recientemente Vázquez criticó también al programa oficialista Con Filo por manipular a su conveniencia los contenidos que transmite. El actor arremetió contra el espacio, dedicado a difamar contra las voces que se oponen al régimen, que en su última emisión difundió parte de un video del artista Isaac Torres Laureiro, quien recién emigró a Estados Unidos, mostrándolo como si lamentara haberse ido de Cuba porque dejó atrás su familia y no tiene trabajo en su profesión, sino que se desempeña como guardia de seguridad.

"Yo le digo a la gente de Con Filo: ¿Por qué ser tan bajos? ¿Por qué ser tan sucios? ¿Por qué tener tan poca dignidad? ¿Por qué ser tan poco decentes y no poner el video completo? Ahí da la impresión de que el muchacho está arrepentido, que está loco buscando el dinero pa' virar pa' atrás, que mira lo mal que le fue en Estados Unidos", dijo el humorista al respecto.

A finales de agosto Vázquez celebró el primer año de haber logrado reunirse en Miami con su esposa y su hija, luego de casi dos años separados.

El actor agradeció a Estados Unidos la oportunidad de poder vivir dignamente y recordó que cuando decidió irse de la isla y comenzó a denunciar la situación en la que vive el pueblo, también empezó a recibir mensajes y amenazas de defensores del régimen que le aseguraban que nunca más iba a ver a su familia.