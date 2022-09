Fernando Bécquer a periodista que destapó casos de agresión sexual: "Me has hecho una promoción de las buenas"

Fernando Bécquer Foto © Facebook Fernando Bécquer

El trovador cubano Fernando Bécquer escribió un mensaje privado al periodista que destapó los casos de agresión sexual por los que se le acusa en Cuba.

"Me has hecho una promoción de las buenas", le dijo Bécquer en un texto por Messenger de Facebook a Mario Luis Reyes, autor del reportaje publicado en diciembre de 2021 por El Estornudo, donde cinco jóvenes cubanas denunciaron al trovador por abuso sexual.

"...Ya te dejaron de pagar por hablar de mí. Mira que me has hecho una promoción, de las buenas. Recuerda que no hay publicidad ni buena ni mala. Mira tú quién diría que un insípido rubio que a veces me tropezaba en el Parque de G, me daría tanta publicidad", dijo Bécquer en el mensaje mostrado por el propio Mario Luis.

Reyes, por su parte, le respondió con un extenso mensaje compartido en su perfil en Facebook, donde resaltó el hecho de que Bécquer no le hubiera respondido nunca las dos ocasiones en que le había escrito, la primera tras las denuncias iniciales.

"Esta denuncia no va de mí, ni de lo que me escribió, sino de la impunidad que disfruta en Cuba este agresor sexual", aclaró, no osbatante, Reyes en Facebook.

"Me llamó la atención especialmente que se acuerde de mí, cuando yo tendría 16 o 17 años y nos veíamos en el Parque de G, época en que se acercaba a mi grupo de amigos y nos cantaba canciones de Pedro Luis Ferrer. Espero que como mismo se acuerda de mí, “un rubio insípido”, se acuerde de esas amigas mías de las que abusó en esos años, siendo ellas menores de edad", añadió.

Sobre la "repentina valentía de Bécquer" dijo no saber "con qué tiene que ver", a la par que denunció que tras casi un año de destaparse los hechos no hay un seguimiento público en la prensa oficialista cubana, ni en las instituciones del gobierno.

"Toda mi admiración a las 21 testimoniantes, porque están entre las personas más valientes con que he tenido la suerte de toparme alguna vez. También mis respetos a las activistas feministas, psicólogas, juristas y demás personas que han acompañado este caso desde entonces", agregó Reyes.

Tras la denuncia inicial de cinco mujeres que en diciembre de 2021 contaron cómo el músico las manipuló para abusar sexualmente de ellas; se sumaron otras 16 más que aseguran fueron agredidas por el trovador entre los años 1999 y 2021. Tres de ellas eran menores de edad cuando sucedieron los hechos denunciados.

La semana pasada la joven feminista cubana, Kiana Anandra Pérez, también denunció la impunidad del presunto abusador sexual, pese a las acusaciones interpuestas contra él ante la policía y las denuncias que hicieron públicas en medios independientes algunas de sus víctimas.

En mayo pasado el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, dijo que el caso de Bécquer estaba en manos de la justicia, tras haber sido abordado por una de las víctimas del trovador, la colombiana Paula Andrea Ramírez, quien le entregó una carta abierta en el contexto de la Feria del Libro de Buenos Aires.