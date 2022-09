Diputada mexicana cuestiona decisión de poner vacuna cubana Abdala a 3 millones de niños de su país

La diputada América Rangel acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de poner en riesgo la salud de tres millones de niños mexicanos que recibirán dosis de la vacuna cubana Abdala, todavía sin certificar por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la diputada opositora del Partido de Acción Nacional criticó nuevamente al presidente mexicano por financiar al régimen cubano a través de la compra de las vacunas cubanas contra la COVID-19, pudiendo inmunizar a su población con otras de precios semejantes y certificadas por las autoridades sanitarias mundiales.

La reacción de Rangel se produce tras el anuncio este martes por el gobierno de México de la firma de un acuerdo con Cuba para la compra de 9 millones de dosis de la vacuna Abdala que serán utilizadas en niños de entre 5 y 11 años, en un esquema de vacunación de tres dosis.

“El Gobierno de México le pondrá a 3 millones de niños la vacuna cubana Abdala, la cual no tiene ninguna autorización ni aval de los organismos internacionales. López Obrador pondrá en riesgo la salud de los niños mexicanos con tal de seguir manteniendo a sus amigos comunistas”, expresó este martes la diputada a través de sus redes sociales.

A finales de octubre de 2021, las autoridades sanitarias de Cuba anunciaron la aprobación del uso de emergencia de la vacuna Abdala en los adolescentes. El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) dio el visto bueno a la autorización de uso en emergencia del inmunógeno Abdala, desarrollado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).

En un comunicado difundido en su página web, el centro dispuso la vacunación para la población pediátrica de entre los 12 a los 18 años, con un esquema de tres dosis de 0.5 mL y un intervalo de 14 días entre cada aplicación. Según el CECMED, se ha demostrado que Abdala "cumple con los requisitos exigidos en cuanto a calidad, seguridad y eficacia para este grupo poblacional".

Tres meses después, a finales de enero de este año, las autoridades sanitarias cubanas anunciaban una investigación para determinar si se podía administrar la vacuna contra el coronavirus Abdala a niños menores de dos años.

El CIGB informó en su cuenta de Twitter que trabaja en un estudio clínico con esa vacuna en este grupo poblacional, ante la amenaza que supone el virus del SARS-COV-2. "La COVID-19 está afectando estos grupos, y se impone trabajar con inmediatez", reconoció el CIGB.

Aunque las autoridades cubanas insisten en que la eficacia de Abdala es de un 92.28 % después de aplicar las tres dosis que requiere su esquema de vacunación, pediatras mexicanos mostraron a finales de abril su preocupación ante su posible aplicación a niños de cinco años o más en ese país.

“La única vacuna contra COVID-19 que ha publicado, que se ha sometido a las revisiones de autoridades sanitarias y que ha sido aprobada para su uso en niños de 5-11 años es Pfizer con dosis de 10 mcgs, cualquier otra vacuna, Abdala incluida, no ha sido autorizada por las autoridades que se encargan de vigilar y revisar su seguridad y eficacia en este grupo de edad”, declaró a Excelsior, Cipatli Ayuzo, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría.

“No es ético vacunar a los niños mexicanos con una vacuna que no ha cumplido todos los requisitos, los padres de familia deben estar muy conscientes de esto, consultarlo con su pediatra y solo aceptar Pfizer, independientemente de que Hugo López-Gatell [subsecretario de Salud mexicano] decida comprar vacunas cubanas”, concluyó la doctora.

“La Organización Mundial de la Salud no ha dicho absolutamente nada sobre la vacuna cubana (Abdala). La Cofepris no la ha aprobado para que se aplique a niños de dos años en adelante y no sabemos si se hará, porque no se ha dicho nada, y hasta que se tenga algo concreto [no] podemos evaluar y opinar al respecto””, declaró en mayo Miguel Ángel Piza Jiménez, titular de Salud en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Poco tiempo antes, en febrero, las autoridades de la isla confirmaron que en marzo se presentaría la vacuna Abdala ante la OMS para su aval de uso de emergencia que otorga el organismo de Naciones Unidas.

Sin embargo, en abril el presidente del complejo biofarmacéutico estatal cubano BioCubaFarma, Eduardo Martínez Díaz, reconoció la responsabilidad de Cuba en el retraso para obtener el dictamen de la OMS sobre Abdala.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que “la OMS es una organización seria” que “no está retrasando el proceso” y admitió que la causa del “pequeño retraso” se debe a un “elemento interno nuestro”. Desde entonces, nada más se ha sabido del proceso de validación de Abdala por el organismo internacional.