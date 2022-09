Continúa el hostigamiento en Nuevitas: Cinco personas detenidas en los últimos dos días

Cinco personas fueron detenidas en la localidad La Gloria en los últimos dos días como parte del hostigamiento del régimen cubano hacia los cubanos que se manifestaron masivamente contra los apagones en el municipio de Nuevitas, Camagüey.

“Hemos verificado la detención de una persona en la tarde de ayer, y nos llegan reportes del arresto hoy de cuatro personas más, en La Gloria”, informó este miércoles la articulación cívica Justicia 11J.

Justicia 11J identificó a la persona detenida el martes como el joven Jimmy Johnson Agosto, de 26 años.

CiberCuba pudo conocer que Johnson Agosto fue detenido sobre las tres de la tarde del martes, luego de que fuera al hospital local a hacerse un electroencefalograma por un episodio de epilepsia, trastorno del que padece.

El joven fue arrestado sin zapatos y aún débil, y conducido a la unidad de policía de Nuevitas.

También hicieron un registro en su casa y encontraron un tirapiedras y unos cliques (balines de cemento). Según aseguró a CiberCuba una fuente cercana a la familia, Jimmy trabajó en la fábrica de cemento de la localidad y siempre ha tenido en su domicilio balines y tirapiedras para cazar pájaros.

En la unidad, los policías se negaron a recibir a familiares del joven y a entregarle varias cosas que estos le llevaron al detenido: zapatos, comida y el medicamento (carbamazepina) que requiere para tratar su dolencia.

Durante la noche del martes, Johnson Agosto fue trasladado desde la unidad de Nuevitas a la sede de la Seguridad del Estado en Camagüey.

Un familiar que se entrevistó este miércoles con el instructor que lleva el caso, aseguró a CiberCuba que no le informaron de qué delito acusan al joven; solo que es sospechoso de atentar contra el cristal de una tienda.

La familia cree que lo relacionan con unos cristales que rompieron el 23 de agosto durante las masivas protestas contra los apagones.

El instructor que lleva el caso dijo, además, que los oficiales recibieron una llamada incriminando a Jimmy a causa de los balines y tirapiedras que posee, utensilios que son, por demás, de uso frecuente por muchos jóvenes en Nuevitas.

Johnson Agosto estaba bajo asedio de la Seguridad del Estado desde hace unas semanas luego de que intentase huir del país en una embarcación rústica.

Una persona allegada al joven que prefirió el anonimato aseguró a CiberCuba que “en Nuevitas no lo dejaban respirar. La gente de la Seguridad le hacía sombra y se paraban todas las noches en la esquina de su casa, y era citación tras citación. Ellos amenazan a uno por su traje”.

La familia del joven está sumamente preocupada por la situación y teme que lo usen como chivo expiatorio en el contexto de las recientes protestas, las más grandes que han tenido lugar en Cuba desde el estallido del 11J en 2021.

Varios familiares ofrecieron sus consideraciones sobre el caso en exclusiva a CiberCuba.

La madre del joven, Isabel Cristina Agosto, quien reside fuera de Cuba, dijo estar consternada por los acontecimientos y sentirse “reflejada en cada madre cubana que he visto en las noticias, cuando realmente lo que nuestros hijos desean es una vida digna”.

“Veo a mi hija reflejada en que cada hermana que he visto llorando en las noticias, y es que piensas que nunca te va a pasar a ti. Qué tristeza infinita que nuestros hijos estén a expensas de un tirano que no les permita siquiera el derecho a expresarse”, agregó.

Por su parte, la hermana del joven afirmó: “Yo no quiero a mi hermano preso. Es lo único que tengo. Estoy vuelta loca”.

Su tía abuela Ada Grimal Sayas considera “indignante y amoral que jóvenes como Jimmy estén en situación de detenidos por los órganos de la Seguridad del Estado, por sospecha infundada, cuando no tienen pruebas en contra de ellos. Se trata de jóvenes descontentos con los apagones constantes que sufre el pueblo de Nuevitas, en particular, y Cuba, en general”.

“Yo me pregunto: ¿por qué no detienen e interrogan y hacen registros a los responsables de que el pueblo esté descontento? ¿Por qué las termoeléctricas están tan deterioradas? ¿Por qué nunca han tenido mantenimiento? Por varias razones, entre ellas, porque no destinaron los recursos. Eso es sancionable, denota falta de responsabilidad e incompetencia. Hay ineficiencia en los controles”, agregó.

“Entonces propongo que esos muchachos deben ser liberados de inmediato y en su lugar detener y procesar a los responsables de tal descontento, que no son otros que los funcionarios y dirigentes de la administración del estado y el partido”, concluyó la mujer.

CiberCuba se comunicó con la unidad de la Seguridad del Estado en Camagüey y, en un primer intento, cortaron abruptamente la llamada. Luego, se negaron a dar información.