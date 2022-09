Testimonio de un desamparado cubano: "Fui oficial de las Fuerzas Armadas por 14 años"

“Yo soy carpintero, albañil, plomero y electricista, y no estoy trabajando. He ido a varias empresas y me dicen que no hay plazas, que están reduciendo plantilla”, confesó este cubano que perdió su casa con el huracán Mathews y se siente abandonado por las autoridades.