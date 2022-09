Humorista Ulises Toirac lamenta salida de Cuba de su hermano: “Una herida que nadie me va a curar”

El humorista Ulises Toirac lamentó la salida de Cuba de su hermano Julio Toirac, con quien había vivido casi 60 años juntos, y dijo que esta partida supone una herida que nadie le va a curar jamás.

En un sentido post de Facebook, el prestigioso actor, que se ha convertido en un agudo crítico del régimen en las redes sociales, se despidió de su hermano y reflexionó sobre las causas que impulsan a los cubanos al exilio.

“Llevo días rumiando en silencio y lamiéndome la herida y aunque me ha pasado antes, ahora es con mi hermano y hemos vivido casi 60 años juntos... Y ahora sabe Dios...”, comentó.

Para Toirac, el trance por el que atraviesa es un drama colectivo lo que no hace más fácil el dolor que experimenta.

“No hay nada nuevo sobre el horizonte, pero duele. Millones han pasado ese momento en que se nos rasga el alma y se divide. Porque de querer, no lo quisiéramos... o no de esta manera en la que no quedan más remedios”, expresó.

El humorista considera que, más allá de la propaganda estatal que culpa al embargo norteamericano de todos los problemas de la sociedad, lo que realmente empuja a los cubanos a abandonar su tierra “es la falta de perspectivas, de vida”

“No se empuja de un país justo a los hijos a vivir como parias. Y no me vengan más con que es culpa del bloqueo, que sí, que lo hay, y que a quienes más duro golpea es a los de abajo... A los que golpea de muerte...”, afirmó.

“Se prefiere el desarraigo antes que el eterno sin sentido, el comentario tonto y a todas luces sin pies en la tierra. La falta de sentido común, el ver que no se camina a ningún lugar, o lo que es peor, que cada paso pone más nuestras vidas en la miseria y la falta de esperanzas, que cada paso acentúa la disparidad social y hace más pobre a la gente, y cada vez a más gente”, agregó.

Toirac reflexionó con amargura sobre el presente cubano, la profunda frustración colectiva y el malestar ante la represión y la mala gestión del Gobierno

“Lo que empuja es que no tiene fin y parece una burla... Lo que empuja es tener la certeza que no se puede hacer nada ni por tu futuro ni por el del país, porque no, porque no quieren... Que ya nadie siquiera miente sobre un camino luminoso... Y te repiten una y otra vez que no se está improvisando, mientras las improvisaciones te han venido cercenando miembros una y otra vez”, dijo.

El humorista describió el panorama oscuro en que se ha convertido el día a día de muchos de sus compatriotas.

“Le ha pasado a millones. A mí mismo me ha pasado anteriormente. Pero este es mi hermano y se ha tenido que ir pal carajo, y es una herida que nadie me va a curar. Nadie nos la va curar jamás”, concluyó.

Hace unos días, Toirac salió al paso de sus críticos y afirmó que, aunque le interesa lo que sucede en su país, dedicarse a la política no es el objetivo de su vida.

“No soy ni 'Patria o Muerte' ni 'Patria y Vida', soy más 'PatriaAmor'. Porque no apuesto a bandos. Apuesto a mejor país independientemente del bando. Las consignas siempre me han parecido una broma de mal gusto para manipular mi cerebro. De donde quiera que vengan”, dijo.

La actual crisis migratoria cubana es la más grande de la historia del país, con cifras alarmantes que superan las crisis de los Balseros y del Mariel.

Solo durante los primeros diez meses del presente año fiscal 177,848 migrantes de la isla caribeña entraron a Estados Unidos por la frontera con México.

Ante una crisis sin precedente, la propaganda del gobierno cubano ha tratado de normalizar una situación que ha encendido las alarmas de las autoridades estadounidenses.

“El flujo migratorio pudo haber seguido siendo normal si Estados Unidos no hubiera implantado el bloqueo", dijo José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) exembajador en Washington, en una nueva serie que emite el portal oficialista Cubadebate.

El analista trató de equiparar los movimientos migratorios de cubanos antes del 59 con los actuales, sosteniendo que serían similares de no haberse implementado el embargo estadounidense.