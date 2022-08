Ulises Toirac: "No soy ni Patria o Muerte ni Patria y Vida"

El humorista cubano Ulises Toirac afirmó que aunque le interesa lo que sucede en su país, dedicarse a la política no es el objetivo de su vida.

"No soy ni 'Patria o Muerte' ni 'Patria y Vida', soy más 'PatriaAmor'. Porque no apuesto a bandos. Apuesto a mejor país independientemente del bando. Las consignas siempre me han parecido una broma de mal gusto para manipular mi cerebro. De donde quiera que vengan", dijo.

Foto: Captura de Facebook / Ulises Toirac

El actor compartió un texto en su muro de Facebook en el que asegura que el entorno social entra en su campo de visión, pero que no es su intención ser vocero de nadie.

"Entiendo que cuando exponga algunas cosas que pienso la gente se sienta identificada pero no soy paladín. No me considero así", aclaró.

"Y no esperen de mí más que mi honestidad conmigo mismo, una cierta coherencia y muchos deseos de aportar. Más ná. Soy tan persona como el que más. Y no es flojera, seguiré escribiendo de todo en mi muro. Desde mis berrinches hasta las fotos de Lía", añadió.

Esta semana Ulises salió al paso a quienes lo critican y desacreditan "por pensar, ni siquiera diferente, solo por pensar", tras su pedido de transparencia a las autoridades cubanas por el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas.

"Me han repetido millones de veces desde el prescolar que lo que entienda que está mal, debo luchar contra eso, me han dicho desde muy temprano que en la vida hay que luchar contra lo mal hecho, me han educado en el respeto al punto de vista ajeno (y a la persona también, que es algo que los cubanos omitimos muy a menudo) pero en la defensa de lo que entiendo que es mejor, y me inculcaron que cuando la obra es de todos, es más perfecta", dijo en otro post.

"Detesto el odio como parapeto de la supuesta razón. De todos los bandos", subrayó.

Días antes, el humorista había pedido a las autoridades cubanas transparencia en la información sobre los bomberos desaparecidos en la catástrofe de Matanzas, de los que se conoce su identidad solo por lo que han dicho los familiares y amigos, y por el trabajo de la prensa independiente.

Entre quienes cuestionaron la petición de Toirac estuvo el vocero oficialista Humberto López, quien alegó que en Cuba hay transparencia, compromiso y responsabilidad "de sobra".