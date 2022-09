Yunior García a cantante El Niño: "Ningún esbirro te va a poder sacar del corazón de tu gente"

El actor y dramaturgo cubano Yunior García Aguilera envió un mensaje de apoyo y solidaridad al cantante Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y la Verdad, tras el episodio de censura que sufrió en un concierto el sábado.

Yunior compartió en su muro de Facebook una foto con El Niño, junto a un texto en el que expresó su admiración a todas las personas que se oponen a la censura y a la imposición forzada del pensamiento único en Cuba.

"Mi rechazo total a los censores, los esbirros de la miseria, los sicarios del totalitarismo. Un día, como dice El Niño, veremos el urgente e inevitable CAMBIO", dijo.

Foto: Captura de Facebook / Yunior García Aguilera

García, quien se encuentra exiliado en España desde noviembre pasado, afirmó que espera ansioso el lanzamiento del nuevo tema de su amigo, y le auguró un éxito rotundo.

"Te pueden suspender un concierto o sacarte de la radio y la televisión, pero ningún censor, ningún esbirro, ningún sicario te va a poder sacar del corazón de tu gente. Gracias por tu música, tu tremendo valor y tu amistad", concluyó.

El sábado pasado, durante un concierto de El Niño en la Casa de la Música de Galiano, en La Habana, un guardia de seguridad intentó obligar a un técnico de audio a apagar los equipos de amplificación, y como este se negaba, lo cargó y lo sacó de la sala.

Horas después, el artista publicó un texto en Facebook en el que aseguró que "un día todo será diferente en Cuba" y que terminará la que llamó "absurda ideología sanguinaria".

"¡Un día los niños reirán, los abuelos descansarán de nuevo en su sillón, los jóvenes tendrán un sueño, pero un sueño aquí! Al lado de sus padres y sus hijos. Un día seré testigo de que la indolencia, el abuso y la avaricia fue el final y la extinción de una absurda ideología sanguinaria, que costó sangre, dolor y lágrimas", afirmó.

El video de lo que sucedió en la noche anterior fue compartido por el activista Manuel de La Cruz en redes sociales, donde se hizo viral.

"Yo tal vez pueda estar equivocado pero mi equivocación es mía, yo no estoy diciendo que como pienso yo tenga que pensar mucha gente. Yo no he dicho nada, aquí todo lo han armado ellos", se escuchó decir al cantante.

Los jefes del local empezaron a bajar el sonido del micrófono y prendieron las luces para incitar a Emilio a terminar, a lo cual él cantó un par de canciones críticas, dijo a CiberCuba un testigo.

"Si van a hacer eso, vuelvo y les digo, si se van a poner así, no me inviten más. No me llamen más y sáquenme de todos lados, sáquenme de la televisión sáquenme de la radio, de donde único no me van a poder sacar es del corazón de todos los cubanos", concluyó el intérprete esa noche.