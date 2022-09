Denuncian acoso de autoridades de Menores a hijo de preso del 11J

Yuneisy Santana González, esposa del preso del 11J Samuel Pupo, denunció que el hijo de ambos está siendo acosado por las autoridades de Atención a Menores debido a la situación de su padre y su papel activo en las redes sociales.

“Denunciamos el acoso al niño de 13 años Hugh Dieter Pupo, hijo del preso del #11J Samuel Pupo. El niño, a pesar de tener una buena actitud, está recibiendo seguimiento del Departamento de Atención a menores. A su madre la han amenazado con retirarle la custodia por denunciar”, informó este lunes la organización de la sociedad civil Cubalex, en Twitter.

Santana González, en una directa publicada el pasado domingo en su perfil de Facebook, afirmó que en la escuela le confirmaron que el seguimiento de Atención a Menores tiene que ver con la situación de su padre y con las denuncias que ambos han hecho en redes sociales.

Pese a que su hijo mantiene una buena conducta en la escuela y ella es una madre preocupada, las autoridades de este departamento del Ministerio del Interior pasan por la escuela cada semana a preguntar por el comportamiento de Hugh.

“Un niño que está pasando por un momento difícil, qué un día puede tener un problema porque se trata de una edad muy complicada, y entonces están preguntado todas las semanas por él”, dijo la madre con visible malestar.

Esta madre se pregunta “hasta cuando tanta injusticia, ustedes no saben por todo lo que ha pasado ese niño, que hace 13 mese tiene a su padre injustamente preso. Entonces cuál es el seguimiento y la preguntadera todas las semanas sobre el comportamiento de mi hijo”.

Hugh Dieter, de 13 años, quien cursa el 7mo grado en una secundaria básica del municipio de Cárdenas, está sufriendo de parte de las autoridades del régimen cubano lo que su madre califica como “acoso infantil”

“Dejen a mi hijo tranquilo. Síganla cogiendo conmigo, que ya me resbala, con su papá, que lo tienen loco en la prisión diciéndole que yo estoy hablando, que me diga que me calle”, advirtió Santana González.

Esta madre cubana asegura que, pese a las presiones, no va a hacer silencio ni dejar de denunciar la injusta prisión de su esposo,

“Voy a seguir denunciando porque es una injusticia tener a mi marido preso por gritar y pedir libertad. (…) Hace 10 meses tiene que estar en un campamento y no le aprobaron la mínima. En noviembre le toca la libertad condicional y no tengo esperanzas, porque de un país donde no hay leyes qué se puede esperar”, aseguró.

Samuel Pupo Martínez, de 47 años y residente en Cárdenas, fue detenido el 11 de julio y desde entonces permanece en la prisión de máxima severidad de Agüica, a pesar de padecer graves problemas de salud.

Ese día, durante las manifestaciones pacíficas, se subió sobre un carro volcado y gritó “¡Abajo el comunismo! ¡Patria y Vida!”, muy cerca de la sede del Partido en el municipio.

Por ello, la Fiscalía lo acusó de haber liderado las protestas y el tribunal lo sentenció, en primera instancia a siete años de prisión, que fueron reducidos a 3 en el juicio de casación, por los delitos de desacato y desórdenes públicos.

Pupo es licenciado en Matemáticas y Computación, y en el momento de entrar a prisión trabajaba de manera autónoma.

Su hijo Hugh Dieter ha escrito, en varias ocasiones, desgarradores mensajes a su padre, que han sido difundidos a través de las redes sociales, donde le manifiesta su angustia y el deseo de volver a verlo libre.