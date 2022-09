Becky G presume de escote con un vestido negro en la Fashion Week de Nueva York

Varias son las estrellas de la música que no se han querido perder la Fashion Week de Nueva York, y entre ellas se encuentra la cantante Becky G, que esta semana asistió al desfile de Carolina Herrera llevando un impresionante vestido negro con un escote de infarto.

A través de sus redes sociales, la intérprete de "Mamiii" compartió varias imágenes luciendo este sensacional vestido, que combinó con unos tacones altos y una cartera. Todo a juego con la pieza clave del look: el vestido con adornos de cristal.

Como podía esperarse, sus seguidores se han rendido ante el look de la joven actriz y cantante y le han dedicado piropos como "hermosa", "diosa" o "reina", entre muchos otros. Y es que la intérprete es una de las más queridas del panorama musical latino, pero también una de la más estilosas.

Durante su estancia en la Gran Manzana también se le ha visto vistiendo un traje de tres piezas rosa fucsia: pantalones, corsé y chaqueta de la misma tonalidad; conjunto que complementó con un pequeño bolso. Un look con el que la cantante nos recuerda que este color está de moda y seguirá siendo tendencia esta temporada.

Pero no todo han sido looks impresionantes en estos días que está pasando por Nueva York. En sus historias de Instagram, la joven también colgó un vídeo bailando la canción "Despechá" de Rosalía, un tema que al parecer Becky G, como muchos, no puede quitarse de la cabeza...

Y no se quedan ahí las sorpresas con la joven artista. Según anunció a través de sus redes sociales, hará un estreno muy próximo...

Será este viernes cuando vea la luz la canción "Amantes", junto a Daviles de Novelda. ¿Con qué nos sorprenderá este dúo?

