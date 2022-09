¡Lo que no sabías de Imaray Ulloa! Desde su infancia hasta su personaje de mujer tóxica

La actriz e influencer cubana Imaray Ulloa complació a lo grande a sus fans al desvelar algunas cuestiones sobre su vida que hasta el momento muy pocos conocían.

Durante una entrevista para el show radial Destino Talk, conducido por Dany Pérez, más conocido como Destino Positivo, Imaray compartió datos de su niñez, su vida amorosa, su familia y su carrera.

La también modelo confesó que en estos momentos es feliz y se encuentra en una de las mejores etapas de su vida.

Sobre sus inicios, la actriz contó que estudió actuación en Cuba y trabajó principalmente en teatro para niños, manipulación de títeres y pantomima. Un año después de graduarse, con 23 años, emigró a Miami.

Aunque en tono divertido, el conductor del show insinuó que Imaray tiene cara de “hija de papi y mami”, a lo que ella replicó que sus padres eran muy luchadores y en Cuba se esforzaban por que nunca le faltara nada.

La actriz reveló que cuando era niña tuvo un accidente, para ella lo más duro que ha vivido, porque, a pesar de haber ocurrido cuando tenía solo ocho años, el largo tiempo que estuvo en terapia intensiva le dejó muchos traumas y secuelas hasta que tuvo 23.

“Yo tomé un producto químico que quemó todo mi esófago, tuve quemaduras graves y hubo momentos en los que no se sabía qué iba a pasar con mi vida”, desveló la joven, quien explicó además que la sustancia que ingirió contenía sosa cáustica.

Actualmente Imaray goza de buena salud, y siempre agradece todo el esfuerzo que hicieron sus padres mientras ella estuvo hospitalizada, sobre todo por los trabajos que pasaron en Cuba y las carencias de todo tipo existentes en la isla.

La conversación tomó otro rumbo cuando le preguntaron a Imaray “cuántos noviecitos dejó en Cuba”, a lo que ella respondió: “Noviecitos no, porque yo vine ya con una pareja, pero enamorados tenía muchos”.

Al llegar a Estados Unidos, comenzó a hacer televisión, pero a la par trabajaba en un salón de belleza y en una cafetería, y muchas veces hacía teatro gratis para no alejarse de su profesión.

Sin embargo, reconoció que se ha dedicado más a trabajar en redes sociales donde ha aprendido como influencer a lidiar incluso con los criterios desfavorables de sus seguidores. “Yo no me preocupo mucho por los comentarios, si creo que algo me puede afectar ese día, no leo los comentarios, pero no los borro”, afirmó.

Un momento muy esperado en la entrevista para Destino Talk fue hablar de su expareja Yubrán Luna y el show que ambos crearon, “Ni Luna Ni Miel”.

La actriz contó que tras la separación de ambos decidió dejar en manos de Yubrán ese proyecto, pues en lo personal había crecido mucho en redes sociales. No obstante, confesó que antes de abandonar “Ni Luna Ni Miel” se volvió “imposible” trabajar al lado de su ex.

“En las partes finales estábamos trabajando con el alma, no podíamos trabajar porque ya estaba roto todo”, contó Imaray, quien reconoció que pese a ser un negocio muy bueno para los dos, sus sentimientos fueron más importantes en ese momento.

Se refirió también a cómo surgió su personaje de mujer tóxica y cómo logró, con este, abrirse camino en las redes sociales y volverse viral, empezando en TikTok y luego Instagram.

Como era de esperarse, en la entrevista no podía dejar de hablar de su actual pareja, el doctor Fabián Fontaine, y aunque reconoció que se conocieron por una cirugía, no fue hasta años después que coincidieron en un cine y luego dieron rienda suelta a su romance.

“Yo me digo, qué le falta a Fabián, y no lo encuentro. Nuestra pasión y nuestro romance ha sido muy intenso. Tenemos una relación muy linda y de mucha confianza”, aseguró la influencer que en numerosas ocasiones ha compartido en las redes el amor que existe entre los dos.

