Maluma comparte importante anuncio con sus fans

Maluma ha desatado la impaciencia entre sus fans. El colombiano acaba de anunciar una gran noticia y es que muy pronto estrenará un nuevo sencillo y con este, otro álbum.

“Hey, qué tal mi gente, les habla Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma Baby, y tengo un anuncio importante que darles”, comenzó diciendo el cantante con mucha seriedad en un video publicado en su perfil de Instagram.

“Después de grabar dos discos muy importantes a nivel personal como Siete días en Jamaica, que me reconectó nuevamente con mis raíces y con el Caribe, hice otro álbum que se llama The Love & Sex Tape que necesitaba grabar también para reconectarme con el público de mi tierra, de Medellín, volver acá y dar un concierto para más de 55 mil personas”, dijo el artista antes de compartir la novedad.

“Pero esta es la noticia: Ya tengo un álbum nuevo, sí, y tengo un sencillo nuevo que se llama ´Junio´”, anunció Maluma.

Aunque se trata de algo que los seguidores del artista esperaban a más no poder, tendrán que esperar unos días más para conocer qué trae este disco.

“El único problema es que no tengo a quién dedicárselo, pero el 29 de septiembre en los Latin Billboard estoy seguro que lo voy a encontrar. Ahí nos vemos”, mencionó El Pretty Boy, desvelando al final cuál será el día del estreno de este tema.

“Me la dedicas a mí”; “No puedo esperar”; “Ahí me la dedicas pues”; “Qué orgullosa estoy de ti mi Juan”; “Tú y tus maneras de sorprender”; “¡Dios mío santo! Todavía no proceso The Love & Sex Tape y ya viene un álbum nuevo. Wow, todo está pasando muy rápido. ¡Te amo tanto! ¡Ya quiero que sea el día!”, fueron solo algunos de los miles de comentarios que dejaron sus fans en Instagram.

Las buenas noticias parecen venir todas juntas, pues Maluma contó hace pocos días que ya tiene su propio sello discográfico, Royalty Records.

En ese momento recordó cuánto ha cambiado su vida, desde vender sándwiches en el colegio hasta convertirse en uno de los artistas del momento y lanzar su discográfica.

