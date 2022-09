Amenazan a locutor Yunior Morales con acusarlo por desacato

El locutor cubano Yunior Morales denunció amenazas de que puede ser procesado por desacato luego de la entrada en vigor del nuevo Código Penal.

“Me amenazaron con el nuevo código penal, advirtieron que había pasado la línea y podían tomar medidas conmigo como acusarme de desacato, antes preguntaron si soy revolucionario y respondí sin pausa: ‘La revolución mía pide cambio’. Sabemos que no tengo miedo, regalarme jamás, preocupa el futuro en Cuba, porque la Libertad está presa”, explicó el comunicador en un post de Facebook.

En su texto, Morales reflexionó sobre la indefensión en que dejan al pueblo la nueva ley que acaba de implantar por decreto el régimen cubano.

“¿Algún código protegerá los derechos de las familias con otras ideologías?… ¿Crearán algún código para no castigar al que con libertad de expresión muestre desacuerdo ante el gobierno?… ¿Cuál código devolverá la supuesta confiabilidad al ciudadano que fue limitado o botado de su trabajo por manifestar descontento con los que abusan del poder? ¿Qué código defenderá a la propia justicia que tampoco le permiten funcionar en Cuba?”, cuestionó.

El otrora locutor de la televisión oficialista cubana resumió además su propia experiencia personal y su postura de resistencia ética, luego de que comenzara a denunciar en redes sociales la represión y perdiera su puesto de trabajo.

“Desde el 11 de septiembre 2020 me prohíben trabajar en vivo, agradecí cuando me quitaron todo lo político, pero soy Locutor para la Radio y Televisión cubanas haciendo grabaciones caseras, nunca pudieron inventarme mercenario pagado por el imperio, saben incluso que propuestas mejores tengo, pero no accedo porque disfruto ver hasta dónde van a llegar, yo en mi posición digna, ellos tendrán que desconfiar del ICRT entre callados adentro pensando más, menos osados que yo”, dijo sobre quienes intentan amedrentarlo.

Por otra parte, agradeció a quienes lo quieren y admiran por sus denuncias y sus palabras en las redes.

“Me hace feliz encontrar a compañeros de trabajo que me abrazan con admiración y así soy agasajado en diferentes lugares del país, ser querido por la mayoría desluce a la minoría que se lo pierde. Amo al pueblo cubano y soy parte”, afirmó.

Morales se ha manifestado contra el gobierno en numerosas ocasiones. Una de las más notables fue a finales de 2021 cuando mostró su apoyo a la marcha del 15N y condenó los actos de repudio que se produjeron en la Isla contra activistas políticos y personas que reclamaron el derecho a manifestarse pacíficamente en las calles.

Por su postura política el comunicador ha sido censurado en los medios de comunicación cubanos. Desde finales del 2020 no le permiten trabajar en programas de corte político en la Televisión Nacional.

A mediados de julio, Morales dijo sentirse orgulloso de las protestas antigubernamentales en el municipio Los Palacios, en Pinar del Río, y subrayó que se trata de un derecho que ningún código penal puede acallar.

“Orgulloso de Pinar del Río, del pueblo que se expresa, que dice lo que piensa, que dice lo que siente, así se hace, muy bien. Como lo hizo el pueblo el 11 de julio de 2021 cuando pidió cambio, pidió libertad, gritó Patria y Vida, un derecho que ningún código penal puede callar”, dijo en una transmisión en directo a través de Facebook el locutor.

El pasado junio, el locutor denunció al gobierno de Cuba como principal culpable de los derrumbes que se produjeron en la ciudad de La Habana durante las fuertes lluvias del ese mes.

El comunicador alertó a las autoridades de que, si algo pasaba con su vivienda, que se encuentra en mal estado por no tener posibilidades de restaurarla, ellos serían los responsables.