William Levy agradecido y orgulloso de que su hijo pueda jugar béisbol tras su accidente

Christopher y William Levy Foto © Instagram / Christopher Levy

Para William Levy ver a su hijo nuevamente en el terreno de béisbol, después del accidente que sufrió en 2020, es una gran alegría y motivo más que suficiente para sentirse orgulloso.

El actor cubano compartió en su perfil de Instagram un video de Christopher Alexander Levy jugando un partido, primero al bate y luego sacando un out en primera base.

“Gracias a Dios por darle a este campeón la oportunidad de volver a estar en el Baseball Diamond haciendo lo que más le gusta”, escribió Levy en el post.

El protagonista de Café con aroma de mujer no dejó pasar la oportunidad para una vez más agradecer a todos los que apoyaron a su familia durante ese momento.

“Gracias a todos los que en tiempos difíciles mandaron sus buenas energías y le regalaron a nuestro niño sus oraciones. Dios siempre los bendiga a ustedes y a nuestros bebés”, expresó.

En el texto, el actor también recordó que está muy orgulloso de su campeón: “Has llegado muy lejos. Eres una inspiración”.

En octubre de 2020, Christopher sufrió un accidente al volcarse un carrito de golf que iba manejando, y tuvo graves lesiones en una de sus piernas, por lo que fue operado de urgencia.

No obstante, el adolescente que en ese momento no había cumplido 15 años, tuvo que ser sometido posteriormente a otras cuatro cirugías y a meses de rehabilitación porque tras las intervenciones no tenía movilidad en su rodilla.

Un año después del accidente, William Levy y su expareja y madre de Christopher, Elizabeth Gutiérrez, celebraron el regreso de su hijo al terreno de beisbol luego de su recuperación.

En más de una oportunidad ambos padres han hecho público a través de las redes sociales lo orgullosos que están de su hijo y de lo lejos que ha llegado con su esfuerzo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.