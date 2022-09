Camila Cabello: "Ser latina es riquísimo"

La cantante Camila Cabello, fiel defensora de sus raíces cubanas y mexicanas, aseguró que "ser latina es riquísimo".

La nueva coach de The Voice US celebró el mes de la herencia hispana con un conmovedor video de su familia y los preciosos momentos y tradiciones que atesora con sus seres queridos.

"Para mí, mi abuela y mi mamá revelan su máxima expresión y lo que representa nuestra cultura cuando tenemos nuestras fiestas familiares y está todo el mundo en la sala bailando con las canciones que bailábamos cuando yo era niña", dijo en un video en redes sociales en el que se muestran hermosas fotos de su infancia.

"Para mí ser una latina es conscientemente encontrar el poder en representar a tu gente y quienes somos", resaltó la cantante de 25 años, radicada en Miami.

Camila Cabello nació en Cojímar, La Habana, de madre cubana y padre mexicano. A los cinco años se mudó a México y luego cruzó la frontera de Estados Unidos con su madre para acogerse a la entonces vigente política pies secos/pies mojados.

En abril, la exintegrante de Fifth Harmony estrenó su tercer álbum, Familia, en el que le canta a sus raíces latinas y, en sus propias palabras, es una fiesta a su cultura.

El disco de doce canciones está encabezado por el tema "Celia", que interpreta íntegramente en español y, aunque habla de una historia con un chico que le gusta, le hace un guiño a la Guarachera de Cuba, Celia Cruz.

Otro de los temas del álbum en el que le canta a la tierra que la vio nacer es "Lola", una colaboración con el músico cubano Yotuel Romero, en el que además se refiere a la falta de libertad y derechos en la isla.

En diciembre del año pasado, Camila llevó sus raíces latinas hasta la Casa Blanca, para el especial navideño, en el que interpretó sus éxitos "Havana" y "Don't go yet" y una versión de "I'll Be Home for Christmas" acompañada de una banda de mariachi.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.