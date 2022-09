Única fábrica de perros calientes en Cuba solo produce para el turismo y tiendas en MLC

La única fábrica productora de perros calientes en Cuba, radicada en Sancti Spíritus, solo produce para instalaciones de turismo y tiendas en moneda libremente convertible (MLC).

Una de las dos fábricas de producción de salchichas en Cuba y la única que elabora perros calientes no ofrece ese producto para el consumo de la población que no puede comprar en tiendas en MLC. Para el "consumo social" se hacen "producciones paralelas" de "masa", picadillo, masa de hamburguesa y de chorizo, según declaró a la televisora local Centrovisión un funcionario de la empresa cuyo nombre y cargo no fueron revelados.

Según trascendió en el reporte, a causa de la escasez de carne de cerdo -ingrediente básico de esos embutidos-, han debido optar por "alternativas" para sustituir ese componente.

Las salchichas son elaboradas en la actualidad con un 50% de picadillo de pollo y carne de res y un 50% de almidones y agua, de acuerdo con lo explicado por una de las trabajadoras de la industria.

La fábrica tampoco alcanza toda su capacidad de producción -de seis toneladas- debido a la falta de piezas de repuesto que, aunque ya fueron importadas al país -aclaró el periodista-, solo permite trabajar a la mitad de su potencial.

Con una inversión de cerca de 6 millones de dólares, la empresa fue inaugurada en 2019 y según el reportaje, obtiene el 20% de ganancia neta por todas sus ventas.

En su apertura, los funcionarios preveían destinar un 40% de los productos a la población espirituana, sin embargo, ahora el perro caliente solo llega al turismo y las tiendas en MLC.

Aun cuando la población sigue enfrentándose a una grave crisis alimenticia, el gobierno continúa priorizando sectores que le reporten mayores ganancias aunque los ciudadanos no tengan acceso a esos productos o deban adquirirlos a precios muy elevados.

Asimismo, promueve la exportación de productos inexistentes para los residentes en el país. Una cubana publicó en redes sociales fotos de venta de langosta en Francia, mientras la población de la isla no puede disfrutar de pescados y mariscos autóctonos de la plataforma insular, al ser considerados por el régimen “rubros” para la exportación y venta en dólares.

En mayo pasado, trascendió la noticia de que Rusia exportaría a Cuba conservas cárnicas, salchichas, productos lácteos y sus derivados, pero se desconoce el avance del acuerdo anunciado entre ambos gobiernos.