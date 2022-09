Rachel Martín representará a Cuba en el concurso de belleza Miss International 2022

Cuba continúa ampliando su presencia en los concursos de belleza a escala mundial. El Miss International 2022 no será la excepción, pues Rachel Martín Padilla es la joven que pondrá en alto el nombre de la isla durante el certamen.

Esta será la 60 edición del concurso que anualmente se celebra en Japón, desde su creación en 1960, y aunque la coronación fue retrasada por dos años consecutivos debido a la pandemia de COVID-19, todo parece indicar que en diciembre próximo sí habrá una nueva reina de belleza.

En entrevista con CiberCuba, Rachel Martín compartió detalles de su carrera y de cómo llegó a convertirse en el rostro del país caribeño para el Miss International 2022.

A Rachel la inclinación por todo lo relacionado con el arte le llegó desde muy chica, cuando todavía residía en su natal Güines, en Mayabeque: “Practiqué ballet desde los 4 años y después comencé con el circo para seguir la tradición familiar y hacer lo que realmente amaba, pero nunca dejé atrás mi amor por la moda y el mundo de las pasarela”.

“Siempre que había un certamen de belleza no me lo perdía, me sentaba frente al televisor y no me levantaba para nada a no ser a caminar y actuar como las concursantes, era como que me visualizaba y soñaba con que iba a llegar a ser como ellas y hoy en día a esa pequeña niña con miles de sueños se le cumplió uno de los tantos”, confesó Rachel a este medio.

Mientras vivía en Cuba siempre le gustó el modelaje, pero recuerda que en aquellos tiempos no había mucho campo en esa área dentro del país. Cuando llegó a Estados Unidos encontró las oportunidades y empezó a formarse como modelo profesional.

Aunque Rachel estudió cosmetología y esa carrera le sería de gran ayuda en su futuro, comenzó a trabajar como modelo con marcas de ropa, para algunas boutiques, a modelar para tiendas, fue la imagen de una joyería y trabajó con muchos fotógrafos profesionales, por lo que poco a poco se fue dando a conocer en este mundo.

“Un buen día mi mejor amiga me llamó y me dice 'van a hacer la Belleza Latina, o te inscribes tú o te inscribo yo'. En ese momento me quedé un poco confusa pero después me animé, me inscribí e hice el casting y fui aceptada pero ese año fue suspendida por la pandemia”, contó Rachel sobre el momento en que comenzó a adentrase en los concursos de belleza.

Este año tuvo otra oportunidad y se presentó al casting para Miss International 2022: “Sin pensarlo me anoté sabiendo que ya era algo más grande e internacional, pero con mucha seguridad siempre y con fe de que sí lo lograría”.

Para la joven cubana representar a su país natal “es una de las cosas más importantes que sé que voy a hacer en mi vida”.

“Hablo de Cuba y no puedo evitar llorar porque llevo a Cuba en el corazón, –dice durante la entrevista– me enorgullece poner el nombre de mi isla en lo más alto que pueda existir porque ellos lo necesitan. Llevar una corona a mi tierra sería un orgullo, ver a mis cubanos disfrutar y tener una sonrisa por un logro como este no tiene precio”.

Rachel tiene una idea muy clara para este concurso: “Voy a resaltar los rasgos de la mujer cubana y a demostrar de qué estamos hechas. Y sobre todo llevar el ejemplo a muchísimas niñas que como yo están en Cuba y en otras partes del mundo y no se atreven, para que luchen por sus sueños, porque no hay nada imposible en esta vida”.

A juicio de la joven, Miss International 2022 será una oportunidad para abrir nuevas puertas en lo profesional y también adquirir muchos aprendizajes: “Estoy lista para triunfar en Japón este diciembre 13 que es la gran final, justo el día de mi cumpleaños número 24”.

Esperemos y el triunfo de Rachel Martín sea un gran regalo para ella en su cumpleaños y también para Cuba.

Recientemente, se dieron a conocer otras dos representantes de Cuba en concursos internacionales de belleza.

Judith Ramos Valdés participará en la primera edición del certamen Reina del Mundo que se celebrará en octubre próximo en Venezuela, y Jeniffer López Palacios lo hará en el Reinado Internacional del Café 2023, a desarrollarse en enero del siguiente año en Colombia.

