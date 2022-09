Judith Ramos Valdés, representante de Cuba en certamen Reina del Mundo 2022: "Los sueños sí se cumplen"

Cuba estará representada por Judith Ramos Valdés en la primera edición del certamen de belleza Reina del Mundo, que se celebrará en octubre en Venezuela. A sus 30 años, esta joven cubana nacida en Ciego de Ávila y criada en Varadero busca dejar huella en el concurso resaltando los valores de la mujer cubana y reivindicando el valor de la mujer no solo por su belleza.

A los 10 años se fue de Cuba a Italia con su madre y habla cuatro idiomas (español, italiano, inglés y francés). Graduada en Deporte y Salud por la Universidad de Copenhague, se dedica al mundo del fitness y la nutrición, pero sin dejar de lado su pasión por el modelaje, habiendo trabajado para diferentes marcas en Milán.

Ahora, tiene unas semanas para prepararse para el certamen y cumplir un nuevo sueño con esta experiencia. Sin duda, a la representante cubana no le falta ni belleza ni motivación para coronarse como la Reina del Mundo 2022.

Sobre esta aventura que ya ha comenzado para ella nos habla en una entrevista que concedió a CiberCuba.

Judith, ¿siempre quisiste dedicarte al mundo del modelaje o de pequeña había otra profesión que llamase tu atención?

En realidad, siempre pensé que iba a ser un atleta, bailarina o conductora de televisión. En Cuba, hacía nado sincronizado y luego en Italia empecé a ir a clases de baile. Amo mucho lo dinámico y la creatividad.

¿De dónde nace tu pasión por la moda?

No fue mi sueño de infancia, pero siempre he querido hacer algo grande con mi vida. Dios me puso en mi camino el modelaje a los 16 años, cuando me propusieron hacer una campaña para una marca italiana, y como siempre he tenido la idea de ser lo mejor en todo lo que eligiera, le metí toda mi pasión a la moda.

A los 18 años me mudé a Milán, la capital de la moda, donde trabaje con muchísimos estilistas, como Elisabetta Franchi, Mangano, Moschino, y también para marcas más comerciales.

¿Cómo te has preparado para representar a Cuba y ser elegida de cara al certamen Reina del Mundo? ¿Cómo planteas prepararte estos meses antes del concurso?

No me preparé al momento de las selecciones porque fue algo que llegó a mi vida como una sorpresa. Leí el anuncio de los casting de Miss Cuba Organization de pura casualidad y dije: 'Wow, tengo que ser candidata'. Lo hice sin pensar. Cuando me llamaron para hacer el casting ni me lo creía, pero decidí ser yo misma y hacerlo lo más natural posible. Cuando me enteré que iba a ser la representante de mi querido país en Reina del Mundo no pude ni dormir por las fuertes emociones.

En cuanto a la preparación del certamen, Miss Cuba Organization me está dando clases de dicción, pasarela, marketing y automaquillaje. La verdad es que estoy muy enfocada y entusiasmada en este proceso.

¿Qué significa para ti representar a Cuba en Reina del Mundo?

Un sueño que pensé que nunca iba a ser posible, ya que viviendo en Italia lo veía como algo muy lejano porque las selecciones se hacen en Miami. Pero ahora puedo decir que los sueños sí se cumplen, solo hay que creer en ellos.

Para mí representar a Cuba es un sentimiento muy grande, casi más grande que el amor, y me llena tanto de orgullo que es difícil de explicar. Llevar la bandera de Cuba y resaltar los valores de la mujer cubana y la cultura de mi pueblo es un honor.



En el certamen quiero cambiar el estereotipo negativo que las redes sociales y noticias han vendido sobre Cuba. Cuba tiene muchos problemas económicos y políticos, es verdad, pero somos mucho más que eso. Nosotros los cubanos somos personas luchadoras, altruistas, amables, fuertes, alegres, artistas, grandes profesionales y. sobre todo, personas que queremos progresar.

¿Tienes algún referente o alguien que te inspire?

Hay dos mujeres que siempre me han inspirado y son mi madre, una mujer luchadora e incansable, y mi tía, una mujer disciplinada que sabe lo que quiere.

Creo también que hay personas que nos inspiran todos los días, que nos confieren ánimo y positividad con cada encuentro. Otra persona en la cual me inspiro soy yo misma. ¿Cómo? Pues invierto mucho en mi propio crecimiento emocional y personal, intento ser mejor cada día para mí misma y para los demás.

¿Qué esperas del certamen? ¿Qué expectativas tienes de esta experiencia?

El certamen tiene como misión la búsqueda de una belleza no solo física, sino que buscan también una mujer con carácter social, inteligente, que sea líder, que tenga una fuerte personalidad y destrezas. Entonces, espero que se exalte el valor de la mujer no solo por su belleza.

Por otro lado, voy a tener la oportunidad de poder visitar un país hermoso como es Venezuela y espero que los venezolanos me acojan con los brazos abiertos como nosotros haríamos con ellos. Al mismo tiempo, conoceré a otras personas de todas las partes del mundo. No veo la hora de conocer otras culturas y de dar a conocer la mía.

En fin, tengo expectativas muy positivas y, por supuesto, espero poder ganar y demostrar que también las mujeres cubanas están preparadas, a la altura de participar en un certamen de alto impacto y que pueden ser exitosas. Deseo realmente marcar la diferencia y llevar el triunfo a mi país. Quiero tomar este momento también para motivar a las mujeres cubanas que viven fuera a que puedan representar a su país ya que hay siempre casting abiertos para poder representar a Cuba en certámenes internacionales.

¿Cuáles son tus aficiones fuera del mundo del modelaje?

Mis aficiones son hacer deporte, bailar y dar paseos por la naturaleza.

¿Qué sueños te gustaría cumplir?

Mi lema de vida es: "Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad". Quiero poder realizarme en todos los aspectos de mi vida. Familia, trabajo... Conseguiré que mi vida sea como un sueño trabajando duro y mejorando como persona y profesional para aportar algo maravilloso a mi vida y al mundo.

¡Muchas gracias, Judith! Y ¡mucha suerte en Reina del Mundo 2022!

