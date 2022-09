Jennifer Lopez celebra 20 años del estreno de "Jenny From the Block", videoclip en el que aparece con Ben Affleck

Jennifer Lopez Foto © Instagram / Jennifer Lopez

Jennifer Lopez está de celebración. Se cumplen veinte años del estreno de una de sus canciones más icónicas, "Jenny From the Block", cuyo videoclip cuenta con la participación de su ahora marido, Ben Affleck. ¡Qué vueltas da la vida!

En 2002 la Diva del Bronx estaba comenzando su historia de amor con el actor Ben Affleck, con el que rompió dos años después, y con el que actualmente está felizmente casada. Este trabajo musical tan especial para ella, también por el gran éxito que supuso para su carrera, lo celebró a través de Instagram, donde colgó un fragmento del audiovisual.

La canción forma parte de su tercer álbum de estudio, This is me... Then y como adelanto de este trabajo fue precisamente "Jenny From The Block", en la que ella se presentaba como la chica de siempre a pesar de la fama.

El videoclip, en el que también aparece Ben, podemos ver cómo la pareja es perseguida por los paparazzis, reflejando la realidad que vivían en aquel momento. Y es que entonces Bennifer (como se conocía a los tortolitos) eran uno de los tándems más populares. Lo que no ha cambiado dos décadas después.

Después de volver a retomar su relación el año pasado, Bennifer 2.0 pasó por el altar este año hasta en dos ocasiones. Una en Las Vegas y otra en Georgia, en el mismo lugar en el que se habrían casado hace dos décadas de no ser por su ruptura.

Mientras que la neoyorquina recuerda este hit, que no puede faltar en la lista de sus canciones más exitosas, se prepara para el estreno de The Mother, su próxima película en Netflix que verá la luz en mayo del 2023. Esta misma semana salía a la luz el primer tráiler en el que vemos a JLo convertida en una brutal asesina que busca proteger a su hija, a la que había dado en adopción años atrás.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.