Artistas cubanos elogian actuación de Ana de Armas en "Blonde"

La actuación de Ana de Armas como Marilyn Monroe en Blonde no puede tener otro calificativo que espectacular. A solo un día del estreno de la película en Netflix, las reacciones del público y en particular de los artistas cubanos no han cesado en las redes sociales.

La actriz no solo logró un gran parecido físico con la estrella estadounidense sino que supo representar magistralmente cada detalle de su personalidad y de su convulsa y corta vida, por lo que se ha ganado con creces los elogios.

“Acabo de ver esta esperada película y aún estoy consternada. Excelente trabajo, riguroso, detalle a detalle. Ana de Armas se fundió en Norma Jean. Desgarradora y visceral, sensible e ingenua, sufrida, utilizada, vejada, apocada, maltratada, sexy, glamorosa, sensual. Todo expuesto con una sinceridad infinita”, así describió la actriz cubana Amarilys Núñez la actuación de Ana en Blonde.

Amarilys no dejó pasar la oportunidad para expresar el orgullo que siente por su coterránea en su perfil de Instagram: “Orgullosa de ver a esta criatura nuestra brillar. Si le dan el Oscar o no, me da igual. Ana ya tiene su nombre grabado en el Olimpo”.

Otra figura de la actuación de la isla, Lili Rentería, compartió en las redes sociales sus impresiones sobre el filme.

“Acabo de ver esta joya y Ana está para muchos premios. Conmovedora película, todo de lujo, la dirección, la fotografía, la edición, actuaciones, pero como la de ella, ya quisieran muchas. Bravo mil veces, por Ana de Armas o del Alma. Y me quedo corta”, escribió Rentería.

Jóvenes actrices como Yuliet Cruz y Claudia Valdés también elogiaron en Instagram la interpretación de Ana de Armas, sin dejar de lado el orgullo que sienten al ver a una cubana llegar tan lejos.

“Me sumo a la ovación para Ana de Armas. Anoche vi la película Blonde en Netflix y me gustó mucho la puesta en escena, pero lo que más me emocionó fue la impecable y extraordinaria interpretación de esta frágil, hermosa y gran mujer que fuera Norma Jeane Marilyn Monroe. Tu actuación la disfruté cada instante, te mereces el Oscar. Estoy muy feliz y orgullosa de ti Ana”, aseguró Yuliet Cruz.

Claudia Valdés, por su parte, reconoció que quedó impresionada con la actuación de Ana: “Más que porque eres cubana o porque nos conocemos, más que porque eres hermosa o porque siempre has sido una maravillosa actriz, más que porque brillas y tienes mucha luz (de siempre) estoy impresionada porque para ser protagonista hay que traspasar pantalla, y lo que he visto hoy en Blonde es simplemente magistral, único y excelente”.

“Ya entiendo por qué tardaron tanto en hacer la película, y es que la película eres tú Ana de Armas. ¡Bravo, bravo y bravo!”, añadió Claudia Valdés refiriéndose a los 10 años que tardaron en preparar el filme.

El cantante cubano Leoni Torres dedicó más elogios para la actriz luego de disfrutar de la cinta: “¡Qué orgullo siento cuando veo esto! Una cubana talentosa en Hollywood interpretando a Marilyn Monroe en una joya de película y una actuación magistral. Felicidades Ana de Armas”.

En los comentarios al post de Leoni, la actriz Blanca Rosa Blanco hizo suyos los elogios para la joven: “¡Pues sí! ¡Se lo ha trabajado! Que detrás del éxito está el trabajo duro. Con miles de tropiezos. ¡Bravo!”.

El humorista cubano Alexis Valdés y el presentador y conductor cubano Carlos Otero también reaccionaron al estreno de la cinta.

“La actuación de Ana es extraordinaria. Un trabajo descomunal. Lo que la cubana transmite en el personaje de Marilyn es impresionante. Vendrán por ahí a decir que si el acento, que si no sé qué… yo solo vi carisma talento y profesionalidad. Y soy actor y sé el nivel de esfuerzo, de estudio, y de compromiso, que conlleva hacer un trabajo de esa magnitud”, aseguró Alexis.

El actor ratificó el orgullo que significa para los cubanos el que Ana de Armas haya llegado tan lejos: “Solamente el reto de que una actriz cubana, haya sido la elegida para interpretar a ese icono de la cultura americana es ya algo gigante. Pero la manera en que lo hace, con tanto encanto, con tanto corazón con tanta inteligencia actoral, es ya de otro nivel. Felicidades Ana”.

En opinión de Carlos Otero la interpretación de Ana de Armas como Marilyn Monroe en Blonde es sencillamente extraordinaria.

A solo un día de su estreno en Netflix, la película dirigida por Andrew Dominic y basada en la novela homónima de Joyce Carol Oytes, ya está en el número uno en la plataforma de streaming en Estados Unidos y Latinoamérica.

