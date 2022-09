Cubana con anciana postrada y una niña pequeña pide ayuda: "Ya no aguanto más"

Una joven residente en Santiago de Cuba denunció este viernes la crítica situación que vive en medio de los prolongados apagones en el país con su abuela postrada en una cama y una bebé de un año: "Esto ya es mi límite, ya no aguanto más", afirmó.

La mujer explicó en una directa de Facebook que llevaba más de 48 horas sin electricidad, en las que no ha podido dormir pues la familia debe turnarse para "echarle aire" a la anciana con un cartón y evitar que "se la coman los mosquitos".

La abuela, de 94 años, se partió una cadera y permanece postrada. "Hay que pasarse la noche entera echándole aire a mi abuela porque no hay corriente. La familia tiene que irse turnando para echarle aire con un cartón para que no se la coman los mosquitos", aseguró.

"Además, tengo a mi niña chiquitica que ayer cumplió un año y ni siquiera pudimos comprarle un cake, ni hacerle sus fotos. El problema no es el cumpleaños, sino que los que nos están haciendo pasar por esto no sufren ninguna de estas situaciones y tienen todos los recursos para garantizar el bienestar de sus hijos", agregó.

Esta madre cubana dice que reside en Nuevo Vista Alegre de Santiago de Cuba, el primer reparto fundado por la revolución de Fidel Castro.

Allí sus vecinos están esperando desde 2012 la reconstrucción de sus viviendas, destruidas en ese año por el huracán Sandy.

"Todos [en el gobierno] están viviendo como reyes y los que pasamos el trabajo y la necesidad somos nosotros. Esta no es mi casa, es la casa de mi abuela, y el techo en cualquier momento le cae arriba a mi abuela. Estamos esperando que firmen un papel para poder comprar los materiales y repararle el techo porque en ningún lugar venden nada, con qué vamos a reparar", explicó.

"Que alguien me diga a mí que me tengo que quedar callada, o que me digan que la situación del país es mala, porque para hacer hoteles sí hay dinero, para obras del gobierno, todo lo que a ellos les interesa y les rinde plata, para eso sí hay dinero. Ah! pero para ocuparse de las verdaderas necesidades de la gente, para eso no hay nada", subrayó.

Indignada dijo que "yo ya no aguanto más, yo quiero que [el gobernante Miguel] Díaz-Canel me explique por qué yo tengo que aguantar más de 48 horas sin corriente y todos los atropellos que hay que aguantar en este país".

Como ella decenas de madres cubanas dicen estar hastiadas de la situación en Cuba.

La víspera decenas de mujeres salieron a protestar en las calles de La Habana luego de casi 72 horas sin luz y sin agua potable.

Las protestas se extendieron en la capital del país a municipios como El Cerro, La Habana Vieja, El Vedado, Arroyo Naranjo y San Miguel del Padrón y continúan este viernes.

El gobierno solo ha respondido con represión y cortes masivos de internet, mientras la Unión Eléctrica afirma que no hay modo de restablecer el servicio porque no hay suficiente generación y varias termoeléctricas siguen fuera de servicio.