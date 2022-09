Tensa situación en Arroyo Naranjo, vecinos cierran las calles en señal de protesta

Una fuerte protesta ha tensado la situación en la localidad de Mantilla, municipio habanero de Arroyo Naranjo, donde los vecinos han cerrado una calle para reclamar mejores condiciones de vida y el restablecimiento del servicio eléctrico.

Al lugar han llegado elementos de la Policía y de la Seguridad del Estado para intentar acallar a la población que grita "no tenemos agua, no tenemos comida, pongan la corriente", según videos publicados en Twitter por el periodista independiente cubano José Raúl Gallego.

Todo comenzó cuando varios niños comenzaron a cerrar la calle con arbustos y la gente salió a manifestarse.

Gallego detalló que la manifestación ocurre ahora mismo en la calle Pedro Nuevo, que llena de baches y casi intransitable atestigua la calamidad de esa barriada cubana, donde los residentes no tienen agua ni electricidad desde el lunes.

"Desde el lunes, sin agua y sin corriente. Nosotros los olvidados, los del fin del mundo", afirmó una mujer que grabó varios videos. En ellos se muestra que el tránsito ya comienza a ser desviado del lugar.

En otros videos se ve que más personas continúan saliendo de sus casas y organizándose en el lugar.

"Ya no queremos nada, ya basta ya, pongan la corriente", "Están exigiendo lo que les toca, no hay agua, no hay comida", o "No creemos nada, todo es mentira", son algunas de las frases que se escuchan en los videos.

En la mañana, también en Arroyo Naranjo, los cubanos de La Palma también salieron a las calles a expresar su malestar con la crisis del país, donde desde el martes no hay electricidad. Especialmente en esa zona tampoco hay agua.

Las manifestaciones en la capital de la isla comenzaron desde el jueves, en municipios como El Cerro, La Habana Vieja, El Vedado, Arroyo Naranjo y San Miguel del Padrón.

Los cubanos piden que se restablezca el servicio de electricidad, luego de que el martes el Sistema Eléctrico Nacional colapsara y dejara a la nación caribeña completamente a oscuras.

El régimen cubano ha respondido a las protestas con un amplio despliegue policial para intimidar a la población, y cortó el servicio de internet en la noche del jueves para impedir que la información de estos levantamientos en La Habana llegara a otras partes del país y desencadenara una ola de manifestaciones, como ocurrió el 11 de julio de 2021.

Pero en La Habana han seguido replicándose las protestas, y al momento de publicar esta nota hay reporte de tres manifestaciones simultáneas en Arroyo Naranjo, Guanabacoa y Puentes Grandes, en Playa.