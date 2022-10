Madre cubana al gobierno: "A ustedes Cuba no les importa"

Una madre cubana criticó el fuerte despliegue policial del régimen para contener a los manifestantes que protestan en varios puntos de La Habana, luego de casi cinco días sin agua ni electricidad.

Tras decir que el pueblo está desesperado "porque no tiene corriente, porque no tiene agua, porque en este país no nos podemos dar el lujo de que se nos eche a perder toda la comida, teniendo en cuenta que no te la venden en ninguna parte y que todo ha sido comprado a sobreprecio, y en estos momentos ni a sobreprecio se encuentra, porque la situación de la electricidad es la misma para toda Cuba", la mujer lanza fuertes cuestionamientos al Gobierno en un post de Facebook.

"¿Y si en vez de sacar a todos esos policías vestidos de civil a la calle a reprimir a un pueblo que está desesperado (...) los sacaran a cortar todos los árboles caídos, a repartir pomos o galones de agua, a repartir comida y útiles necesarios?", afirmó.

Seguidamente dijo: "¿Cuándo van a entender que no pueden con el país, que ya se les fue de las manos, que los problemas no frenarán, no sean necios están matando lentamente a millones de personas. A ustedes Cuba no les duele, a ustedes Cuba no les importa", subrayó.

Post de Facebook. Trilce Denis

"¿Por qué en vez de comprar tanto carro para la policía, Cuba no gasta ese dinero en comprar ambulancias, carros de la electricidad, podadoras, pipas de agua para que la respuesta rápida sea ayudar al pueblo, teniendo en cuenta que somos un país con severas temporadas ciclónicas?", expresó.

Identificada en la red social como Trilce Denis, la joven asegura que no ha parado de llorar: "Hoy lloro y mucho y me encuentro en desesperación de no poder hacer nada por mis hijos", explicó.

Como ella, decenas de mujeres cubanas se encuentran desesperadas ante la realidad del país y el sufrimiento de sus hijos. No es de extrañar que las masivas protestas que desde el jueves están sacudiendo la capital de la isla hayan sido encabezadas por las madres y abuelas.

El jueves y viernes decenas de mujeres cubanas cerraron diferentes puntos de la Calzada del Cerro, en La Habana, en protesta contra el gobierno y la crisis energética nacional.

También hubo manifestaciones en más de 10 puntos de la ciudad, donde los residentes aseguran estar sin agua ni luz desde el lunes.

El régimen cubano ha respondido con críticas a la población que ha salido a las calles, con un amplio despliegue policial para intimidar a los manifestantes, y cortó el servicio de internet en las noches del jueves y viernes para impedir que la información de estos levantamientos en La Habana llegara a otras partes del país y desencadenara nuevos focos.