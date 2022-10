Protestas continuaron en La Habana durante la noche pese a corte de internet en Cuba

Habaneros continuaron protestando este viernes en la capital denunciando el colapso del sistema eléctrico nacional que ha dejado a los hogares de toda Cuba sin electricidad por más de 72 horas, así como la ineptitud y desidia de las autoridades.

A pesar de la movilización de policías y represores vestidos de civil, y del corte de internet que ha dejado a los cubanos sin posibilidad de usar sus redes sociales, compartir contenidos y comunicarse con sus familiares y amigos en el exterior, muchos ciudadanos tomaron nuevamente las calles para protestar contra el gobierno y exigir “libertad”.

Desafiando al despliegue policial y a la estrategia de silenciar las protestas y su repercusión con el corte de internet, miles de habaneros volvieron a salir en la noche de este viernes a denunciar la falta de luz, agua, alimentos y medicinas que padecen.

“La conexión no me permite subir los vídeos. Río Cristal, Boyeros, en protesta, simultáneamente a otras localidades del municipio. La intimidación es la única herramienta que le queda a la dictadura. La ciudadanía no aguanta más. #CubaEstadoFallido #AbajoLaDictadura”, indicó vía Twitter el activista Leandro Hernández, corresponsal en La Habana de AhoraEnCuba.com.

Imágenes y videos compartidos por el reportero mostraron a un grupo de capitalinos que cortaron el tráfico en la Avenida Boyeros, importante arteria que comunica La Habana con el aeropuerto internacional José Martí.

“Mientras el régimen gastaba recursos y tiempo en la campaña del Código de las Familias, ignoraba las consecuencias que traería Ian. Hoy vemos a un pueblo sin nada, y sin esperanzas de recuperar algo tan sencillo como la comida que perdieron por los apagones. #CubaEstadoFallido”, expresó Hernández en Twitter compartiendo un video del suceso.

Poco después grababa el momento en que llegaban agentes de la policía cubana al lugar, con la intención de disolver a los manifestantes y despejar la vía. “No hay tanke para 11millones...”, expresaba el activista refiriéndose a la imposibilidad por parte del régimen de detener y encarcelar en “el tanque” a todos los cubanos.

Varios videos hechos llegar es esta redacción atestiguaron la presencia de un gran despliegue represivo en distintos barrios del municipio Boyeros en los que también salieron cientos de cubanos a protestar en la vía pública.

“En Río Verde está más caliente que esto”; “Hay más gente que aquí [Avenida Boyeros]”, “El [barrio] Prefabricado está trancado de los dos lados, con tanques de basura y todo”, se escucha decir a los que graban a decenas de agentes de la policía que bajan de los camiones para reprimir a los manifestantes que taponan la Avenida.

Gritos de “Patria y Vida”, y “Pongan la corriente, pinga” se escucharon en la noche de este viernes durante las protestas que continúan reuniendo de forma espontánea y pacífica a miles de manifestantes en la capital.

En declaraciones a CiberCuba, un habanero que grabó imágenes de las protestas en el municipio Boyeros indicó que en la barriada de Río Verde se congregaron “alrededor de 300 personas al inicio, pero luego se sumaron más”.

“Bloquearon con latones de basura toda la avenida. Lo máximo que pude llegar fue hasta ahí, pero sé que en todo el municipio Boyeros hubo manifestaciones, sobre todo en el reparto, cerca de la terminal 2 del Aeropuerto”, precisó.

Otros videos hechos llegar a esta redacción vía WhatsApp informaron de la realización de cacerolazos en Palatino, con presencia de muchos vecinos en las calles, al igual que en videos anteriores de protestas en otras localidades.

Un detallado reporte de protestas este viernes en la noche en el municipio Playa fue compartido en un hilo de Twitter, con videos e información detallada de los hechos acontecidos en el barrio de Buena Vista.

Según el usuario que se identifica como El Singrant, los hechos tuvieron lugar en la esquina de 19 y 60. “La protesta se formó en la Avenida 31 y mandaron a los ‘boinas negras’ y luego se dividió en dos, una parte cogió por 31 hasta la avenida 42 según tengo entendido y otra por 31 hasta 60 y luego bajaron por 60 hasta 19 dónde los pararon y tuvieron un intercambio con un coronel de la policía y una delegada”, indicó.

“La gente solo pedía luz y agua y luego del encuentro empezaron a retirarse. Pero, como trajeron a los chamacos [represores] en guaguas a marchar, se empingaron y empezaron a gritar ‘Libertad’ y a dar el berro todavía más”, añadió el reportero.

Por su parte, el régimen cubano movilizó en la noche del viernes a un grupo de represores armados con palos y activó las Brigadas de Respuesta Rápida para reprimir las manifestaciones antigubernamentales que se extendieron tras el paso del huracán Ian y el colapso del sistema eléctrico nacional.

Un video publicado por el medio independiente El Toque mostró a los jóvenes, presuntamente estudiantes del Instituto Técnico Militar (ITM), gritando consignas a favor de la revolución y con carteles y palos en las manos mientras caminaban por la avenida 41, en el municipio Playa.

Con las calles de Cuba convertidas otra vez en el escenario de protestas contra el gobierno de la llamada “continuidad” y gritos de “Libertad”, el régimen cubano volvió a cortar el acceso a internet en todo el país por temor a que se extiendan las manifestaciones entre una población harta de los apagones y la ineficiencia de las autoridades para solucionar la crítica situación.