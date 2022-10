Cubanos denuncian falta de medicamentos para enfermos postrados

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció la crítica situación que atraviesan los pacientes postrados y sus familiares para conseguir medicamentos y alimentarse en la isla.

En un primer video subido a Twitter una madre cubana habla de su penosa situación luego de que su hijo quedara en cama por trauma craneal tras sufrir un accidente.

Afirma que no puede conseguir medicamentos necesarios para tratarlo y tiene problemas económicos y de vivienda. El menor tiene una traqueotomía y se alimenta por sonda gástrica, pero la madre no tiene ni siquiera una licuadora para prepararle los alimentos.

Tampoco tiene pañales desechables y "con el lío de la corriente estoy pasando momentos muy difíciles para aspirarlo en apagón", comentó.

Para colmo, la casa, de madera, se está cayendo y el niño, asmático, duerme en una habitación con cortinas que lo protegen de la lluvia. "Estoy aquí luchando hasta que Dios quiera, todos los días le pido fuerzas para ayudar a mi hijo, él no era así", dijo entre lágrimas.

Por su parte, en la villa turística de Trinidad, Sancti Spíritus, viven las ancianas Daisy Puerta y su madre en situación lamentable, denuncia OCDH.

"Ambas, muy enfermas, no logran conseguir medicamentos o el mínimo de alimentos para sobrevivir. El estado no se digna a ofrecerles ayuda", afirma el post del Observatorio en Twitter.

En el video Puerta cuenta que su madre está sondeada y no encuentran sonda para cambiarla. "Tiene alergia, tiene EPOC, no tengo medicamentos que darle porque son muy caros y en la farmacia nunca los hay, hoy mismo no tenía que darle, le di la mitad de dos pastillitas con un vaso de agua de azúcar porque no hay de nada".

Relata que ella misma tuvo que chapear en el monte para sembrar calabazas y unas matas de malanga para tener la esperanza de poderle dar algo, una libra de malanga es carísima, la calabaza carísima y es con lo que puedo hacerlo un caldo, dijeron las ancianas, que no tienen ni siquiera una chequera.

"Me veo a veces entre la espada y la pared, tener que pedir para poder comprar las cosas. Eso me tiene mal a mí, estoy al volverme loca, mira los dolores de cabeza que tengo y tengo que estar buscando hojitas porque no tengo un medicamento para tomar", subrayó.

La situación de los ancianos cubanos y las madres solteras o a cargo del cuidado de sus hijos enfermos se ha agravado en la isla en un contexto de éxodo de los hijos, y de creciente inflación.

Hace algunas semanas se informó que un total de 39,773 jubilados se reincorporaron al trabajo en Cuba a consecuencia de la crisis generalizada y el aumento de los precios.

En medio de la crisis ha crecido el índice de suicidios en este sector poblacional, según la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

La inflación en Cuba se estima como la segunda más alta a nivel mundial. El 68% de los jubilados se ubicó en el sector presupuestado; de ellos, 11,431 (51%) se reintegró a organismos de subordinación local. En el sector empresarial trabajan 17,539, de los cuales 16,453 están en entidades de subordinación nacional y 1,086 en los gobiernos locales, informaron las autoridades.

Por su parte, las madres cubanas dicen estar desesperada con la situación, que en muchos casos se agrava por la falta de viviendas.

La víspera una mujer denunció que llevaba varios días sin poder alimentar a su hija por el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

"Estoy indignada, me siento impotente de no poder hacer nada en un pueblo donde el miedo reina. Por supuesto, un solo palo no hace monte. Me duele ver cómo mi hija lleva más de cuatro días sin comer comida, porque como yo hay miles de familia que perdieron lo poco que tenían de comer por el supuesto colapso de la red eléctrica en toda Cuba", afirmó en Facebook Anyta Cardoza, residente en Playa Baracoa, en la provincia de Artemisa.

"¿Hasta cuándo va a ser el abuso?,¿hasta cuándo se van a quedar callados?, ¿acaso no tienen sangre en las venas?, ¿ustedes no sienten el sentir de sus hijos, los mosquitos, el dengue, el calor, la miseria, el hambre?", cuestionó.