Otra madre cubana estalla contra el régimen tras días sin poder alimentar a su hija   

Otra madre cubana estalló contra el régimen tras días sin poder alimentar a su hija por el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“Estoy indignada, me siento impotente de no poder hacer nada en un pueblo donde el miedo reina. Por supuesto, un solo palo no hace monte. Me duele ver cómo mi hija lleva más de cuatro días sin comer comida, porque como yo hay miles de familia que perdieron lo poco que tenían de comer por el supuesto colapso de la red eléctrica en toda Cuba”, apuntó en Facebook Anyta Cardoza, residente en Playa Baracoa, en la provincia de Artemisa.

También la madre preguntó que “¿hasta cuándo va a ser el abuso?,¿hasta cuándo se van a quedar callados?, ¿acaso no tienen sangre en las venas?, ¿ustedes no sienten el sentir de sus hijos, los mosquitos, el dengue, el calor, la miseria, el hambre?”.

Captura Facebook/ Anyta Cardoza

“¿Díganme ustedes qué es lo que sienten cuando en medio de la noche, en un apagón escuchan a los niños llorando? ¿Díganme ustedes qué sienten cuando no tienen un plato de comida que llevar a la mesa para que sus hijos coman?”, cuestionó, además.

Cardoza aseguró que esto “no se trata de política”, que “se trata de EMPATIA”, de “sentir el pesar de miles de cubanos que están sufriendo por culpa de un ESTADO FALLIDO O DICTADURA que se encarga de implantar el miedo y el terror, con esbirros dispuestos a machucar a su mismo pueblo”.

“Explíquenme ustedes, porque yo tengo un nivel de estrés y me siento a llorar donde nadie me vea, porque tampoco lloro miseria, pero me duele y me duele bastante... Pero coñoooo, es duro el sentimiento que da ver esas cosas.... Admiro a todas esas madres y padres que salen a defender los derechos de sus hijos, sin temor a las fuerzas que nos oprimen. PUEBLO DE PLAYA BARACOA, ¿hasta cuándo van a aguantar?, porque yo no aguanto más!!! No quiero más excusas, quiero soluciones.... Abajo la Dictadura, Abajo Díaz-Canel, Viva Cuba Libre, Patria y Vida”, concluye la publicación de Cardoza en la red social.

Este último sábado, otra madre también salió a criticar el fuerte despliegue policial del régimen para contener a los manifestantes que protestan en varios puntos de La Habana, luego de casi cinco días sin agua ni electricidad.

Tras decir que el pueblo está desesperado "porque no tiene corriente, porque no tiene agua, porque en este país no nos podemos dar el lujo de que se nos eche a perder toda la comida, teniendo en cuenta que no te la venden en ninguna parte y que todo ha sido comprado a sobreprecio, y en estos momentos ni a sobreprecio se encuentra, porque la situación de la electricidad es la misma para toda Cuba", la mujer lanza fuertes cuestionamientos al Gobierno en un post de Facebook.

"¿Y si en vez de sacar a todos esos policías vestidos de civil a la calle a reprimir a un pueblo que está desesperado (...) los sacaran a cortar todos los árboles caídos, a repartir pomos o galones de agua, a repartir comida y útiles necesarios?", afirmó.

Seguidamente dijo: "¿Cuándo van a entender que no pueden con el país, que ya se les fue de las manos, que los problemas no frenarán, no sean necios están matando lentamente a millones de personas. A ustedes Cuba no les duele, a ustedes Cuba no les importa", subrayó.