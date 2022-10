Exiliados en Miami anuncian 5 millones dólares de ayuda humanitaria a Cuba

La Fundación Rescate Jurídico (FRJ), integrada por cubanos exiliados en Miami, anunció este miércoles el envío a la isla de cinco millones de dólares en insumos médicos y medicinas para paliar las necesidades de la población, acrecentadas tras los graves destrozos provocados por el huracán Ian en Pinar del Río y en otros territorios del occidente del país.

“Vamos a mandar cinco millones de dólares en ayudas. Ya tenemos en cajas una gran parte, pero tenemos ya la promesa firme de otros contribuyentes que nos ayudan y lo mejor de esto es que es solo el primer paso”, dijo Santiago Álvarez, presidente de la Fundación Rescate Jurídico, en declaraciones a America Tevé.

“Yo no voy a hablar con el régimen cubano, ellos no quieren hablar conmigo tampoco, así que eso no es problema”, añadió Álvarez, quien dio a conocer en una conferencia de prensa celebrada en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami que se trabaja en las condiciones de la entrega del material a través de cauces diplomáticos, aunque no dio otros detalles.

"El régimen lo único que tiene que hacer es echarse a un lado cuando lleguen los contenedores. Eso es para el pueblo, eso no es para ellos. Esto es directamente para el pueblo cubano de parte del pueblo cubano que vive en Miami, en cuanto nos den la entrada en Cuba”, concluyó el presidente del FRJ.

"Ineficacia y negligencia" fueron las palabras que usó Álvarez para definir la respuesta del régimen a la estela de daños dejada por el huracán en territorio cubano.

Durante la conferencia de prensa, Santiago Álvarez anunció además que de forma anual la FRJ instaurará dos premios en reconocimiento a la lucha contra el "régimen cubano".

Los ganadores de los premios "Virgilio Campanería" y el "Carlos Alberto Montaner" -ambos dotados con 5,000 dólares- se harán públicos el próximo 10 de octubre.

Marcell Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, acotó que mientras el régimen acaba gastar 150 mil dólares con sus aliados para poner un anuncio en diarios norteamericanos para promover que les levanten el embargo, Santiago Álvarez y otros patriotas cubanos desde Miami están dispuestos a hacer su aporte con la única condición de que no pase por las manos del gobierno.

Alexis Abril, de la Fundación Miami Medical Team, grupo de profesionales de la medicina en el sur de la Florida que presta ayuda a países que sufren catástrofes, dijo a la agencia Efe que hay equipos preparados para unirse al envío del FRJ, pero precisó que están a la espera del visto bueno de las autoridades.

El Miami Medical Team ya identificó los hospitales que más podrían necesitar la contribución tras el azote del huracán Ian.

Aunque la ayuda estaba prevista desde hace tiempo, las gestiones se intensificaron después de que el huracán Ian, el primero que ha tocado a Cuba en la actual temporada ciclónica, dejara una cifra provisional de cinco muertos y graves daños materiales.

Cuba ha recibido hasta el momento ayuda solidaria de los Gobiernos de México, Venezuela y Argentina, así como de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).