Humberto López presenta videos de autoinculpación de manifestantes de Nuevitas

El vocero del régimen cubano, Humberto López, presentó videos de autoinculpación de algunos de los manifestantes de Nuevitas que permanecen arrestados e imputados de varios delitos contra la Seguridad del Estado.

El presentador de la televisión estatal exhibió este viernes a cuatro jóvenes que participaron en las protestas desatadas a finales de agosto en esa ciudad camagüeyana en el programa Razones de Cuba, ideado para contrarrestar las voces de la sociedad civil que denuncian al régimen totalitario y piden un cambio en la que traiga libertad y prosperidad.

En el clásico formato de los videos autoinculpatorios usados por la maquinaria represiva del régimen totalitario, varios de los manifestantes dieron supuesto testimonio de las instrucciones recibidas para “incitar a la violencia, manipular grupos de personas y articular situaciones de desestabilización interna”.

Entre las personas que “accedieron” a ofrecer testimonio, López exhibió a Mayelín Rodríguez Prado -conocida en redes como la Chamaca del Chamaco-, la joven que transmitió en una directa el testimonio de unas niñas que fueron objeto de agresiones físicas por parte de la policía durante la represión de las protestas.

“A partir de mi intensa actividad en Facebook me contacta un perfil llamado Sin Tregua A la Dictadura. Este, recibiendo órdenes de Amijaíl Sánchez, conocido en redes como Alfredo González [editado]…”, comienza diciendo Rodríguez Prado en su video inculpatorio.

Además de la joven, la Seguridad del Estado ofreció las presuntas confesiones de Lázaro García Ríos, Jimmy Jhonson Agosto y Yennys Artola del Sol, tres jóvenes que dijeron haber sido contactados por cubanos en el exterior que les indicaron que tipo de acciones debía cometer para desestabilizar al régimen.

“Se me dio orientación” de buscar en redes personas dispuestas a la lucha armada, indicó García Ríos, señalando a exiliados cubanos que estarían al frente de la organización llamada Autodefensas del Pueblo (ADP), liderada por Manuel Milanés, Willy González y Alfredo González, la cual contaría hasta con un “Consejo de Guerra”.

Agosto, por su parte, empezó a ver videos de Ultrack en los que decía que había que matar a la policía, romper los carros. “Nada que hablar con esa gente, matarlos. Y todo eso me fue influenciando, me dejé llevar”, relató. Según describió, las protestas en Nuevitas no fueron pacíficas, sino “violentas, agrediendo a la policía”.

“Cuando Alfredo se comunica conmigo, me dice que es líder de la manada de ‘lobos solitarios’ dentro de la isla. Que estas personas se dedican a hacer acciones violentas contra el gobierno, a tirar cocteles molotov y pintar carteles”, indicó Rodríguez Prado.

La presunta existencia de una red de “lobos solitarios” en Cuba (terroristas que actúan en solitario, sin apoyo de una red), forma parte de la estrategia del régimen para desacreditar y difamar a los activistas en la isla, o los actos de protesta de los ciudadanos, y conseguir con ello manipular a la opinión pública, remachando la idea de la “agresión externa”.

Artola del Sol “confesó” que La Chamaca le había propuesto “escribir un cartel en la fábrica de fideos. Lo mío era filmar el cartel y luego enviárselo a él. Al regresar me pidió que filmara y tirara fotos a otro cartel”. Una supuesta misión desestabilizadora digna de una “loba solitaria”.

“Hice un video y se lo mandé. Me dijo que ya formaba parte de la manada de ‘lobos solitarios’. Me dio más instrucciones, me dijo que localizara edificios del gobierno para hacer acciones violentas”, dijo a su vez Rodríguez Prado.

Finalmente, la joven “reconoció” que la directa donde compartió el testimonio de las niñas agredidas era “mentira”. “Las niñas no tenían lesiones y nadie las había agredido”, dijo la joven madre, que fue detenida poco después de su directa, llevada a las dependencias de la Seguridad del Estado en Camagüey y sometida a interrogatorios mientras permanecía incomunicada.

Según dijo en el video, “desde que estoy en este lugar no he recibido mala atención, estoy bien de salud, nadie me ha estado quemando mis tatuajes, no he sido golpeada, he recibido visitas de mis niñas, de mi abuela, de abogados, llamadas telefónicas”.

“Exhorto a la juventud y al pueblo de Cuba que no se dejen guiar por estas personas que están en el extranjero para que no les pase lo mismo que a mí, que no vale la pena”, terminó diciendo la joven ante las cámaras de sus represores.

Razones de Cuba, con el connotado represor de cuello blanco al frente, afirmó que las personas que utilizaron a estos jóvenes planeaban desembarcos, acciones violentas, y pasear la “antorcha de la libertad” por toda Cuba.

“Los imputados accedieron a declarar pública y voluntariamente para evitar que otras personas incurran en conductas de esta naturaleza”, señaló el programa al final del bloque de autoinculpaciones.

Conocido por el pueblo cubano desde hace más de medio siglo, el teatrillo de las “autoinculpaciones” resulta una de las prácticas más odiosas, lesivas y criminales de manipular e inculcar el terror entre la población, para que los cubanos no alcen la voz ni “incurran en conductas de esta naturaleza”.

“Alfredo me dio instrucciones de utilizar a mi hija en una directa, que la pellizcara para que llorara”, dijo Rodríguez Prado, punta de lanza de una supuesta estrategia de desestabilizar a la dictadura a base de “pellizcos” y penúltima víctima de un régimen totalitario capaz de hacer uso de los medios públicos de comunicación para sembrar el odio, el miedo y la división entre la sociedad civil cubana.