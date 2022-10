Padre cubano que perdió una pierna por accidente vuelve a manejar moto

Un padre cubano perdió una pierna en un accidente de tránsito y al cabo del tiempo volvió a manejar su moto con la destreza de siempre, según reporte de la televisión cubana.

El periodista oficialista Miguel Reyes difundió este domingo en su perfil de Facebook un reportaje en el que contó la historia de Radamés, quien vive en el reparto Obrero de la ciudad de Guantánamo.

Radamés tras ser impactado por un vehículo sufrió un espasmo arterial que le costó que le cortaran su pierna izquierda de la rodilla hacia abajo.

“En ese momento, la vida te cambia por completo”, recordó Radamés.

No obstante, dijo, “hay que echar pa’lante. Empecé a hacer mis cositas de mecánica. La gente venía arreglar sus motos y me decían que la probara, pero yo les decía que no podía manejar. Hasta que un día me subí a una”.

“Le puse la muleta a la moto y empecé a buscar la manera de cómo poner la velocidad, y empecé a andar en la moto”, recordó, además.

Radamés contó que después de eso comenzó a sentirse con la misma confianza que cuando tenía su pierna, “con esa destreza, con esa soltura”.

“Todo fue cambiando para bien. Nunca he tenido la sensación esa de querer apoyar la pierna izquierda y me he caído. Ya estoy adaptado que es con la pierna derecha que tengo que bajarme de la moto”, dice en el reporte.

Asimismo, asegura que para él no es nada difícil, porque “son cientos de motos que han pasado por mis manos y son cientos de personas que se han quedado satisfechas con lo que he hecho, también siempre tuve el apoyo de mis hermanos, de mi mamá, de mi difunto padre, de mis amigos”.

Aseguró, además, que sus hijos son “su vida” y que la vida no se termina ante cualquier adversidad. “Las personas no tienen que tirarse a morir en una cama, sino echar pa’lante”, afirma Radamés, a quien se le conducir en el reporte su moto con seguridad, al igual que como lleva su vida.