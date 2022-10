Jennifer Lopez sorprende con escotado vestido negro

Decenas de celebridades y rostros reconocidos de la star system estadounidense se reunieron este fin de semana en Miami para despedir al empresario JR Ridinger, fallecido a finales de agosto a los 63 años tras sufrir una embolia pulmonar. Entre los invitados a este homenaje fúnebre estuvo Jennifer Lopez, quien asistió al evento con un vestido negro con un pronunciado escote.

La Diva del Bronx llegó al evento llamado J.R. Ridinger Celebration Of Life en Faena Forum junto a su marido Ben Affleck, ambos vestidos de negro para la ocasión. Llamativa fue la elección de estilismo de JLo, quien acaparó todas las miradas en su llegada al sitio en la ciudad del sol.

El vestido que escogió fue un diseño de Dior con un escote en V pronunciado. Y para rematar el estilismo llevó su melena suelta y lució un maquillaje cargado.

Este look no ha estado exento de críticas ya que muchos cibernautas consideran que no fue apropiado para la ocasión.

Ella, en sus redes sociales, colgó algunas imágenes junto a su amiga Loren Ridinger, viuda del fallecido empresario. Acompañando estas fotos, escribió: "Fuerza, belleza y gracia... Mi bella amiga ha perdido al que fue el amor de su vida durante más de treinta años. Anoche celebramos la vida de JR e, incluso a pesar de todo el dolor profundo y las lágrimas interminables del último mes, pudimos sonreír, recordar e incluso volver a bailar ¡Le hubiera encantado! RIP JR".

Otras personalidades que asistieron al evento fueron Kim Kardashian, Jamie Foxx o DJ Khaled. En la velada también estuvieron Alejandro Sanz y Alicia Keys, que cantaron "Looking for Paradise" durante el homenaje.

"Celebrar la vida siempre merecerá la pena. Somos muchos los que siempre te echaremos de menos JR", comentó el cantante español, quien fue muy cercano al fallecido empresario.

