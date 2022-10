Padre Kenny critica apagones de nueve horas: "El día de la votación no se fue ni un minuto"

El sacerdote cubano Kenny Fernández Delgado, denunció que donde vive los apagones se han incrementado tras la votación del Código de las Familias, realizada el pasado 25 de septiembre.

El Padre Kenny, quien lleva meses criticando la situación de pobreza en el país y la represión del régimen al pueblo, detalló en su cuenta de Twitter que en la zona del municipio de Madruga (Mayabeque) donde reside, antes del referendo pasaban ocho horas de luz y otras ocho en apagón.

"El día de la votación no se fue ni un minuto, es decir, las termo se arreglaron ese día", ironizó.

Según el párroco, hace unos dos días llevan un ritmo de cuatro horas con luz y nueve sin electricidad.

"Cuba avanza y eso les duele", se burló.

Fernández Delgado denunció esta semana actos de vandalismo contra la sede de la iglesia católica en Madruga, efectuados con la complicidad del régimen para "manchar el honor de la Iglesia Católica".

Según relató, el pasado 10 de octubre la instalación amaneció con el frente lleno de escombros, y aunque desconoce quiénes son los autores de esas "deshonrosas acciones", pero sabe que actúan con la anuencia del gobierno, "los mismos que están pidiendo 20 años de cárcel para uno o varios jóvenes de Madruga por supuestamente poner carteles contra el PCC".

"¿Los mismos agentes que me vigilan día y noche no saben quién es el autor de esta deshonra?", cuestionó.

El sacerdote condenó la represión y la violencia ejercidas contra el pueblo durante las recientes protestas pacíficas y expresó su solidaridad con los manifestantes agredidos.

"Si golpeas al pueblo que pide reclamos justos, y si tú eres parte del pueblo, te estás golpeando a ti mismo", dijo durante una transmisión en Facebook.

El Padre Kenny se mostró en contra del Código de las Familias porque no cree en la ideología de género y no está de acuerdo con que personas del mismo sexo puedan casarse ni adoptar a un menor de edad.

Explicó que no iría a votar en el referendo porque no confía en el sistema electoral cubano, pues el régimen no permitiría en ninguna mesa electoral opositores, ni periodistas independientes, ni observadores internacionales para verificar el conteo de las boletas.

"Nos dicen que el Código de las Familias busca proteger a los niños. Pregunto: ¿Cómo proteger a los niños del hambre si no hay ni pan liberado? ¿Cómo protegerlos del insomnio y agotamiento que causa una noche de apagón? ¿Cómo protegerlos del adoctrinamiento escolar?", inquirió.