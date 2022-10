No hay boda: Chocolate MC y La Menor ya no están juntos

La boda más esperada de la farándula urbana cubana, que debía celebrarse este 14 de octubre en Miami entre El Rey del Reparto, Chocolate MC y la joven cubana Dayneris Díaz, La Menor, fue cancelada.

Fue precisamente La Menor quien se encargó de dar la noticia de que ella y el cantante ya no estaban juntos y que la boda no iba a celebrarse, una noticia que ha caído como un cubo de agua fría a los fanáticos del Rey de los Reparteros, quienes hace apenas tres días tuvieron la mala noticia de que el artista estaba nuevamente tras las rejas.

Chocolate fue arrestado este sábado en Tampa por conducir sin licencia e intentar huir de la policía. Poco después de conocerse su detención, su récord policial comenzó a circular en las redes y en este aparecen cinco cargos contra el cantante relacionados con delitos de violencia doméstica. Aunque los cargos pertenecen al caso que aún tiene pendiente en el condado de Monroe por las denuncias interpuestas por su expareja Cynthia Cortés, la ficha policial dio pie a muchas especulaciones.

"Todo el mundo piensa que yo le puse esos cargos a él, pero él tenía esos cargos pendientes", dijo La Menor en el programa de YouTube La Eskina Kaliente y aclaró que "él a mí nunca me ha tocado un pelo".

La ex de Chocolate confesó que ya venían teniendo problemas y que uno de los detonantes del fin de la relación fue que ella estaba embarazada y él "se desapareció y gracias a eso yo tuve un aborto espontáneo por el estrés tan grande".

Aunque luego se reconciliaron, ella dejó claro que ya no quería casarse, pero Chocolate seguía promocionando la boda. En esa primera ruptura, ella contó que él tuvo una crisis y decía que se quería quitar la vida por lo que había ocurrido con el embarazo y por la separación. Él mismo llamó a la policía, que lo llevó a una clínica donde lo internaron para calmarlo.

Cuando ocurrió la separación definitiva y, por ende, la cancelación de la boda, Chocolate "estaba muy alterado, me estaba amenazando, me decía que me iba a romper todas mis cosas, no me dejaba salir de la casa" y ella decidió llamar a la policía.

Además, contó que el cantante, cuando ella intentó irse en su carro, comenzó a darle golpes al vehículo.

Historias de Instagram / La Menor

Estando dentro del auto ella llamó a la policía, pero cuando la policía venía en camino él se fue.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.