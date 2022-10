Enjuician al profesor Pedro Albert Sánchez: "El 11J está aconteciendo aún"

El profesor cubano Pedro Albert Sánchez, de 66 años y manifestante pacífico del 11J y de otras protestas en solitario, está siendo enjuiciado este 12 y 13 de octubre en La Habana, tras casi un año de permanecer detenido por salir a caminar en apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N.

Albert Sánchez se enfrenta a una condena de cinco años de privación de libertad, según apuntó este miércoles en Twitter la organización independiente Cubalex, luego de dar a conocer la realización del juicio en su contra este 12 y 13 de octubre, y de pedir ayuda para exigir la liberación del profesor, quien está enfermo de cáncer.

También en el perfil de Facebook del preso político se informó sobre la primera jornada del juicio, realizada este miércoles, la cual calificaron de “un circo en toda regla”, ya que “ninguno de los policías declaró nada en contra de los acusados”.

Asimismo, dijeron que el profesor no quiso declarar nada y que solo expresó que “yo no soy comunista”.

En Facebook, el activista Claudio Gaitán Garmendía apuntó este miércoles que en la primera sesión de la vista oral contra el profesor hubo un excesivo despliegue policial para que personas interesadas en apoyarlo no pudieran llegar hasta el tribunal.

Puntualizó, además, que solo a su familia le permitieron estar presente mientras era juzgado.

Gaitán Garmendía compartió también una llamada gravada del profesor Albert Sánchez a sus hijos en la que aseguró que “en cualquier momento vuelvo al estado de inanición necesaria”.

“Prefiero perder la salud y la vida que doblegar mi moral, mi decoro y mi orgullo”, sostuvo el profesor en la grabación, en la que anuncia su próxima huelga de hambre, después del juicio.

En la llamada apuntó, también, que él siente “una alta responsabilidad por los muchachos del 11 de julio”.

“De algún modo, yo sé que soy su voz, soy su coraje y soy sus esperanzas. No les voy a fallar, mientras haya bondad en mi corazón y sabiduría, tanto para ellos como para sus familiares. De la forma más sencilla y natural se lo puedo decir: el 11 de julio está aconteciendo todavía”, argumentó el profesor.

Además, dijo, que “los que salimos a la calle el día 11 es ya historia. Lo que están haciendo ahora con los que estamos presos va a hacer historia”.

Consideró también en este mensaje que “a Cuba la tenemos que replantear todos los cubanos, no los comunistas cubanos”, además de agradecer y enviar “un abrazo de esperanza para todos los que me siguen y me conocen, y para todos los que yo sé que me aman”.

“Que la bendición de Dios sea sobre el sufrido pueblo de Cuba. Muchas Gracias”, dijo por último el profesor, quien fue encarcelado el 3 de noviembre por su manifiesta voluntad de participar en la frustrada Marcha del 15N.

En septiembre último, Albert Sánchez volvió a plantarse en huelga de hambre y sed en la prisión de Valle Grande, donde ha estado retenido durante todo este tiempo a la espera de ser enjuiciado.

También a comienzos de febrero, el profesor decidió declararse en huelga de hambre y sed hasta que se reunieran con él oficiales de la Seguridad del Estado específicos y las periodistas Cristina Escobar y Yoani Sánchez.

Él es conocido por realizar caminatas en solitario y en silencio a favor de los derechos humanos, además de participar en las protestas contra el gobierno del 11 de julio de 2021, por el que pasó más de una semana privado de libertad, y luego quedó pendiente de juicio.

El 3 de noviembre, el profesor quiso realizar otra de sus caminatas hacia El Cristo de La Habana, para mostrar su solidaridad con la convocatoria de la Marcha del 15N, pero las autoridades lo detuvieron y lo trasladaron a la prisión de Valle Grande.

"Le dan un carácter de delincuente y contrarrevolucionario a mi persona, sobre la base de la tergiversación de mis actitudes, de esencia política, con sentimientos profundamente patrióticos y humanistas", denunció Albert desde prisión, tras enumera las razones que le llevaban a plantarse.

Además, “el abuso de poder y ensañamiento contra mi esposa, que llegó al extremo de deteriorarle la salud hasta el sol de hoy, no pudo ser denunciado”, dijo el profesor, tras señalar a la Fiscalía y al Ministerio del Interior como responsables de la represión y las injusticias que padecía.

“Ese aparato de justicia, tergiversación y enredo es el mismo que me tiene encerrado", dijo Albert, señalando a “la dirección del país, absolutamente errada, en su afán de desacreditar moralmente a toda persona o suceso que ponga al descubierto la componente dictatorial y soberbia de lo que se hace llamar La Revolución”.

En el año 2018, el disidente político fue diagnosticado con cáncer de próstata. Durante ese año se sometió a radiaciones y por último a las vacunas oncológicas. Desde entonces, quedó en remisión con consultas cada seis meses para ser valorado por los especialistas del hospital oncológico.

Albert Sánchez impartió clases en la Escuela Vocacional "Federico Engels" de Pinar del Río. En diciembre de 2020, anunció la realización de una caminata en La Habana y criticó al gobierno de Miguel Díaz-Canel por reprimir a sus ciudadanos, sobre todo tras la sentada pacífica del 27N.