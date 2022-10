Pedro Luis Ferrer rompe con la UNEAC tras carta que niega represión en Cuba

El músico Pedro Luis Ferrer rompió con la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), tras carta de la organización oficialista que niega represión a manifestantes de las protestas en la isla contra la pésima gestión gubernamental ante las agravadas crisis energética y general del país.

“Mi fuero se ha situado en el ámbito de autonomía donde no existe el rol de ‘miembro de la UNEAC’. Que así conste en lo adelante”, afirmó este miércoles en Facebook el artista cubano, quien consideró que este era “un asunto inaplazable”.

También, Ferrer argumentó en su “declaración de autonomía respecto a la UNEAC” que él fue concebido y alumbrado en Cuba, por lo que “residir en su mapa es índole natural”.

Captura Facebook /Pedro Luis Ferrer

“De tal suerte, ninguna voluntad personal, administrativa o política podría disolver el bendito atributo natal que Natura me concedió. De la misma manera que nacer en el planeta Tierra inocula la esencia oriunda de ‘ciudadano del mundo’”, sostuvo, además, el músico de 70 años, quien lleva años radicado en Miami.

Asimismo, puntualizó, que “llevo muchos años profesando una disciplina (que no practica proselitismo) cuya cosmovisión me aconseja no ceder mi voluntad de reclamo, a grupos, partidos, iglesias, documentos... que puedan representar o suplantar mi expresión e identidad personal. Sin que ello signifique devaluar a quienes lo hacen: cada ser humano es un universo”.

“La única entidad reconocida por esta disciplina, es la Humanidad. Como persona humana puedo expresar mi parecer, aprobar o condenar aquello que me parezca loable o detestable en el planeta Tierra. Es lo que hago siempre. Por tal motivo, inevitablemente, mi fuero se ha situado en el ámbito de autonomía donde no existe el rol de ‘miembro de la UNEAC’. Que así conste en lo adelante”, concluyó en su declaración de este miércoles el reconocido artista cubano, el primero que rompe públicamente con la organización oficialista después de que enviara la referida carta, titulada Mensaje de educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos cubanos a colegas de otros países.

Este martes, el escritor Heriberto Machado denunció que el fallecido poeta avileño José Rolando Rivero figuraba entre los firmantes de ese mensaje.

“Es más que indignación lo que he sentido al encontrar en La Jiribilla el nombre de mi amigo José Rolando Rivero, fallecido el pasado 12 de septiembre, al pie de la nauseabunda carta publicada el pasado 5 de octubre”, denunció en Facebook Machado.

“Me consta que en vida jamás la hubiera firmado. Una de sus frases más conocidas era: ‘Yo solo firmo mis libros”, añadió Machado en su denuncia, tras compartir una captura de pantalla donde se ve claramente el nombre del poeta fallecido entre los firmantes del mensaje de la UNEAC publicado en la revista oficialista La Jiribilla.

Poco después de esta denuncia, la Dirección Provincial de Cultura en Ciego de Ávila pidió disculpas por la inclusión del fallecido poeta avileño entre los firmantes del documento, en el que aparecen también Frank Fernández, Corina Mestre, Miguel Barnet, Amaury Pérez Vidal, Augusto Blanca, Verónica Lynn, Flora Fong, Guido López Gavilán, Pancho Amat, Raúl Torres, Magda Resik, Buena Fe, Arnaldo Rodríguez, Abdiel Bermúdez, Lázaro Manuel Alonso, Ciro Bianchi y Alden Knight, entre otros.

Este lunes, también el músico cubano Roberto Carcassés negó que él o su padre hayan firmado esa declaración. “Ni yo ni mi papá hemos firmado esa carta”, aseguró el director del grupo Interactivo en respuesta a un usuario que lo cuestionó en Facebook por aparecer el nombre de su papá entre los firmantes que respaldan al régimen.

En esa misma jornada, además, más de un centenar de artistas e intelectuales respondieron al pronunciamiento de la UNEAC, en una declaración, enviada a la redacción de CiberCuba, en la que ilustraron la crisis actual de la economía cubana, la pésima gestión gubernamental y las violaciones de los derechos humanos en Cuba.

Asimismo, en la misma tildaron de incoherentes a escritores, historiadores e investigadores por pretender enmascarar la violencia institucional que ellos mismos padecieron y por criminalizar las demandas del pueblo que un día defendieron.

En la última semana, también, el crítico de cine cubano, Juan Antonio García Borrero, expuso públicamente las razones de su negativa para firmar esta declaración de la UNEAC, tras considerar que el documento “posterga una vez más la hora de ese debate nacional que tanto necesitamos, un debate que nos ayude a entender la esencia de esta crisis que vive en la actualidad la nación”.

El humorista Ulises Toirac se pronunció también contra ese mensaje y aseguró que le daba vergüenza leer algunos nombres de artistas que respeta entre los firmantes de la referida carta.

"Hay una carta circulando que afortunadamente (y era obvio) no me pidieron firmar, que contiene en cada párrafo inexactitudes, contradicciones, ambivalencias, omisiones veladas y/o mentiras flagrantes. Da vergüenza leer los firmantes, a algunos de los cuales sigo respetando como artistas pero que considero no se apegan a algo simple: la verdad", escribió Toirac en su cuenta de Facebook.

El humorista resaltó que quienes salieron a las calles "son pueblo y no salieron a agredir, salieron a gritar su frustración, su miedo y sus carencias".

"No se puede pedir amor con estacas y botas. No se puede pedir confianza cuando es infinita la manera en que la malgastan. No se puede hablar de ideales cuando su supervivencia se basa en la fuerza de la imposición y la imposición de la fuerza", apuntó.