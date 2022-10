El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema se alza con el Balón de Oro 2022

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema fue distinguido este lunes con el Balón de Oro 2022 que otorga la revista France Football al mejor jugador del año en el fútbol europeo durante la gala que tuvo lugar en Théâtre del Châtelet de París.

Benzema, que era el favorito de todas las cábalas tras ser un pilar en la consecución de los títulos de Champions League y Liga española por el Real Madrid, se convierte así en el primer jugador francés que recibe el distinguido galardón desde Zinedine Zidane, quien lo ganó en 1998.

El delantero de la selección francesa destroza por segunda vez la hegemonía que habían establecido en estos premios desde 2008 Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes se habían repartido los premios, con la excepción de 2018, cuando lo ganó el croata Luka Modric, compañero de equipo de Benzema.

“Es un orgullo. Es un sueño de niño. Crecí con eso la cabeza. Luego tuve la motivación. Tuve dos modelos en la vida: Zizou y Ronaldo. Nunca he bajado los brazos y he mantenido el sueño en la cabeza. Hubo un periodo en el que no estaba en la selección, pero no bajé los brazos y trabajé. Ha sido difícil y esto solo me hizo reforzarme a nivel mental”, dijo Benzema, luego de recibir el trofeo de manos de Zidane, quien lo dirigió durante varios años en el club blanco.

“Estoy satisfecho por mi trabajo y estoy muy contento. Agradezco a mis compañeros de equipo en el Real Madrid y en la selección. A mi gran presidente, que es como de mi familia. También a la academia del Lyon y al presidente Aulas, gracias a él cumplí mi sueño de jugar en el Real Madrid. Es el Balón de Oro del pueblo”, agregó.

Su compañero de equipo Thibaut Courtois, quien fue también clave en los triunfos del Madrid, recibió el trofeo Lev Yashin al mejor portero del año.

En una gala donde la Liga Española acaparó la mayoría de los premios, la delantera del FC Barcelona, Alexia Putellas obtuvo por segundo año consecutivo el premio a la mejor jugadora.

Por su parte, el Trofeo Kopa al mejor futbolista menor de 21 años recayó en Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi, el joven mediocampista del Barcelona, rival histórico de los blancos. Gavi recibió el premio de manos de su compañero de equipo Pedri, quien lo había ganado en la edición 2021.

Asimismo, el Trofeo Gerd Müller, que acredita al máximo goleador europeo, fue otorgado al polaco Robert Lewandowski. Lewandowski, quien ahora milita también en el Barcelona, había roto la pasada temporada con el Bayern Múnich el récord histórico de 40 goles para una campaña de Bundesliga, que curiosamente poseía el mítico Müller, quien da nombre al trofeo.

También el Manchester City, campeón por segundo año consecutivo de la Premier League bajo el mando de Pep Guardiola, fue distinguido como el mejor equipo del año.

Por último, el delantero senegalés del Bayern Múnich Sadio Mané recibió el Trofeo Sócrates por el trabajo humanitario que desarrolla en su país natal.

La lista final de los mejores 10 jugadores del año en Europa quedó de la siguiente manera:

Karim Benzema (Real Madrid, Francia) Sadio Mané (Bayern, Senegal) Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica) Robert Lewandowski (Barcelona, Polonia) Mohamed Salah (Liverpool, Egipto) Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, Francia) Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica) Vinicius Jr (Real Madrid, Brasil) Luka Modrić (Real Madrid, Croacia) Erling Haaland (Manchester City, Noruega)

La gala de este año estuvo marcada por la exclusión del astro argentino Lionel Messi. El delantero del Paris Sant Germain no estuvo siquiera en la lista de los 30 mejores jugadores de fútbol de la temporada y nominados a ganar el premio que entrega desde 1956 France Football.

Messi había ganado en 2021 el trofeo, considerado el mayor honor individual a nivel futbolístico del mundo, por séptima ocasión. Previamente se había agenciado los premios correspondientes a 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019.