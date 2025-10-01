Mounir Nasraoui, padre del futbolista Lamine Yamal, vuelve a ser protagonista en redes sociales con un vídeo que mezcla declaraciones sin filtros, cocina casera y una escena que ha dejado a muchos con la boca abierta: hablando con un maniquí de su hijo en pleno salón.

Durante un directo en su cuenta de Instagram, Nasraoui apareció preparando nuggets de pollo, una receta que él mismo califica como “profesional”, en contraste con los que —según dice— “dan pena” y suelen venderse congelados. Pero más allá de la cocina, lo que realmente ha dado que hablar fueron sus palabras: “Gracias, hijo, te estaré siempre agradecido. Viviré de ti”, dijo sin rodeos, respondiendo a quienes lo critican por no trabajar.

“Dicen por ahí tonterías, que si no voy a trabajar y que vivo de mi hijo... Les voy a decir una cosa: gracias, hijo, te estaré siempre agradecido. Viviré de ti”, afirmó. “Los que no tienen nada están todo el día pendientes de la vida de los demás. Mejor buscad algo que hacer”, añadió, visiblemente cómodo frente a la cámara.

No es la primera vez que lanza este tipo de mensajes. Ya lo había hecho días atrás en plena gala del Balón de Oro, cuando interrumpió el acto con gritos de apoyo a su hijo justo antes de que se anunciara al ganador.

Sin embargo, lo más comentado del vídeo fue, sin duda, la aparición del maniquí: una figura de tamaño real de su hijo vestida con la camiseta del FC Barcelona, colocada en el salón de su casa. “Te quiero mucho, hijo. Papá te quiere. Tengo una sorpresa para ti, maniquí”, se le escucha decirle directamente, en una escena tan inesperada como viral.

Nasraoui se ha convertido en un personaje habitual dentro del universo mediático que rodea a Lamine Yamal. Con más de un millón de seguidores en Instagram, sus directos combinan recetas, mensajes a sus detractores y una defensa constante del joven futbolista, a quien no duda en llamar “el mejor del mundo”.

Una vez más, el padre del crack azulgrana demuestra que no necesita pisar el campo para generar titulares. Y que su forma de estar en el centro de la conversación pública va de la mano con su manera —muy particular— de entender la familia.

