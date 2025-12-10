Messi hace historia: primer jugador en ganar dos MVP consecutivos en la MLS

Vídeos relacionados:
El astro argentino Lionel Messi, a sus 38 años, se convirtió oficialmente en el primer jugador en ganar el premio MVP (Jugador Más Valioso) de la Major League Soccer (MLS) en temporadas consecutivas, tras ser anunciado este martes como el ganador del Landon Donovan MLS Most Valuable Player 2025.
De acuerdo con el portal web del club, “La Pulga” recibió el trofeo durante la apertura de su Messi Cup, un torneo juvenil que él mismo impulsó y en el que quiso incluir a los niños como parte del momento. “Nada de esto habría sido posible sin mis compañeros”, expresó al recibir el galardón, destacando el rol colectivo detrás de sus cifras extraordinarias.
Un dominio sin precedentes en la MLS
El capitán del Inter Miami firmó una de las mejores temporadas en la historia de la liga: 29 goles, 19 asistencias y 48 contribuciones de gol en 28 partidos, la segunda mayor cifra registrada en la MLS.
Además, ganó la Bota de Oro 2025, fue elegido al MLS Best XI, y estableció varios récords, entre ellos:
Primer jugador en la historia de la MLS con 10 partidos multigol en una sola temporada
Primer jugador con tres premios al Jugador del Mes en un mismo año desde 2019
Único futbolista con contribuciones de gol superiores a 36 en múltiples campañas (2024, 2025)
Messi también lideró a Inter Miami hacia su primer título de MLS Cup, donde registró 6 goles y 9 asistencias —15 contribuciones, un nuevo récord para una postemporada— durante el histórico recorrido del club.
Una carrera en la MLS marcada por impacto inmediato
Desde su llegada en 2023, Messi ha transformado por completo la realidad del Inter Miami y de la MLS. Con él, el club conquistó la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024, y ahora el campeonato de la MLS. En su temporada MVP 2024 ya había acumulado 20 goles y 16 asistencias en solo 19 partidos.
El argentino añade este logro a una colección de premios sin comparación:
8 Balones de Oro
3 premios The Best FIFA
6 Botas de Oro europeas
Campeón mundial 2022
Único jugador con dos Balones de Oro de un Mundial
Ahora, se suma como el primer bicampeón consecutivo del MVP y apenas el segundo jugador en ganar el premio dos veces en toda la historia de la MLS, junto a Preki (1997, 2003).
El voto y los finalistas
Messi superó en la votación a Anders Dreyer (Newcomer of the Year), Denis Bouanga (LAFC), Evander (FC Cincinnati) y Sam Surridge (Nashville SC). El premio, entregado desde 1996, es votado por personal técnico de los clubes, periodistas acreditados y jugadores activos de la MLS.
Con este nuevo hito, Messi continúa elevando su legado y consolidando una etapa en el fútbol estadounidense que, a sus 38 años, sigue siendo históricamente productiva.
