Cubana reclama al gobierno ayuda por peligro de derrumbe de su vivienda

Una joven cubana pidió ayuda desesperadamente ante el peligro de derrumbe de su vivienda y afirmó que durante más de 10 años el Gobierno ha ignorado sus reclamos.

En una directa publicada en Facebook la mujer dijo entre lágrimas y al borde de un ataque de nervios que acababa de llegar "del gobierno, viviendo sola con mi mamá, mi abuela y mi hija, y me acaban de decir que mi casa se está cayendo y que no podían hacer nada, que tenía que mandar a mi hija para La Habana porque aquí no hay materiales, cuando la gente vende materiales en la calle", denunció.

"La gente del gobierno no me quisieron hacer caso y nos dieron por loca", expresó la joven, frente a dos funcionarios que se personaron en el lugar e intentaban calmarla.

En la directa puede verse la vivienda, con paredes muy deterioradas y casi sin techo.

Afirma que los funcionarios enviaron una brigada hace algún tiempo y solo tumbaron un pedazo, luego dijeron que "no podían hacer más nada" para ayudar a la familia, que en medio de la inflación generalizada no puede acceder a los materiales de construcción que se venden a sobreprecio en la isla.

"Me voy a sentar con mi mamá y mi hija hasta que Miguel Díaz-Canel me vea y me escuche porque estoy cansada de esta ping*", expresó.

Asegura que lleva 10 años esperando que le arreglen la casa y "la gente del gobierno no quiere hacer nada".

Exasperada, gritó que ella no está en contra de la revolución "porque mi familia bastante que luchó por toda esta fana (término ofensivo usado en el oriente de Cuba)". "Por eso todo el mundo se quiere ir, por eso todo el mundo está emigrando", sentenció.

Esta familia es una de miles que padecen la crisis de la vivienda en Cuba, donde la deuda habitacional del Gobierno se ha agravado después del paso del huracán Ian la semana pasada.

Ya en junio autoridades de La Habana admitieron en una reunión gubernamental la grave crisis del fondo habitacional y calificaron de "deuda" con la población de la capital la construcción de nuevas viviendas y el correcto mantenimiento de las ya existentes, en el contexto de fuertes lluvias que ocasionaron 290 derrumbes en el occidente, la mayoría de ellos en la capital del país.

"El Estado y las instituciones son los responsables de velar por el cuidado de nuestra gente y debemos sacar a esas personas del peligro y la precariedad que en situaciones extremas como la del pasado viernes se incrementan", afirmó entonces Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana.

Sin embargo, desde esa ocasión no se ha informado de nuevos avances en la construcción y reconstrucción de casas, a pesar de la presión social que a la par de este problema critica la imparable construcción de hoteles de lujo en la ciudad.