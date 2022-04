Silvio sobre apelación de Lescay: "Ojalá haya valentía suficiente para rectificar el error"

Apareció nuevamente el trovador Silvio Rodríguez para dejar en los comentarios de su blog una de sus pequeñas observaciones críticas de la realidad cubana, en este caso relacionada con el “proceso” que enfrenta el joven Abel Lescay por manifestarse durante las históricas protestas del 11J en Cuba.

“Ojalá en la apelación en curso haya valentía suficiente para rectificar el error, si lo hay, en la muy elevada sanción que pide la fiscalía”, dijo Rodríguez en referencia al recurso presentado por la defensa del joven estudiante de música del Instituto Superior de Arte (ISA) ante el Tribunal Supremo Popular, apelando la sentencia de 6 años de prisión a la que Lescay fue condenado.

Captura de pantalla del blog Segunda Cita

Tras conocer el veredicto judicial de forma extraoficial, el joven músico dijo que “ahora debo apelar. No se ha acabado el proceso. Otro juicio cochino de mentira y luego hay un proceso de revisión si no me equivoco”.

Lescay fue detenido violentamente en su casa el 12 de julio, tras salir a manifestarse pacíficamente en el municipio de Bejucal, provincia de Mayabeque. Según denunció en sus redes, le piden siete años "por decirle maricón a un policía el 11J".

En diciembre, un grupo de universitarios cubanos exigieron la libertad de su compañero, y recordaron que "salió a manifestarse el 11 de julio como cualquier otro ciudadano, no atentó contra ningún tipo de propiedad".

"Los jóvenes de Reclamo Universitario, coherentes con el legado de Mella y la verdadera juventud revolucionaria, no abandonaremos jamás a ningún compañero de nuestras aulas. Llamamos a la solidaridad nacional e internacional por Abel G. Lescay. Lo queremos libre y en la universidad”, expusieron los estudiantes en el comunicado.

El joven, que aparece con el número 3 en el listado preliminar de la organización independiente Cubalex, fue “Detenido en el DTI San José de las Lajas”. Según este registro, no se le permitieron visitas y fue liberado el 19 de julio. “Estuvo en la prisión del Sida con síntomas de coronavirus. Le piden 7 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato”, indica la base de datos de la ONG.

“Si no quieren que se ‘simplifiquen’ los hechos por los que se han pedido 6 años de prisión al joven Abel Lescay, que expliquen claramente esos hechos o que pongan el juicio por TV, para poder verlo”, dijo Rodríguez este martes en los comentarios de su blog Segunda Cita a un lector que opinaba que se estaban simplificando los hechos en el affaire Lescay.

No es la primera vez que el cantautor hace público su malestar con la represión que ejerce el régimen cubano contra las manifestaciones de protesta. En julio del año pasado, Rodríguez se reunió con el dramaturgo Yunior García, en un encuentro en el que el cantante se comprometió a apoyar la liberación de todos los presos.

"Silvio se comprometió frente a Dayana, a Niurka y frente a mí, a abogar por la liberación de todos los presos que participaron en las protestas. Dio su palabra, de modo convincente, de que hará todo lo que esté a su alcance para lograr ese objetivo", aseguró Yunior entonces.

Días después, tras la celebración de juicios sumarios, ratificó su petición pública de amnistía para los presos "que no fueron violentos". En entrevista con el diario El País afirmó: "hice esa petición pública y la sostengo. De hecho, ya muchos han sido liberados. No sé de cuestiones legales y hablé con una amiga abogada, para aclararme".

"Si cometieron los actos de violencia de que se les acusa, de acuerdo en que sean juzgados y que se les apliquen las penas correspondientes. Pero, que yo sepa, no mataron a nadie. ¿Condenas de 15, 20 y 30 años por desórdenes públicos? No me parece justo", escribió, mostrando su desacuerdo con las sentencias de hasta 25 años de prisión impuestas por el tribunal provincial de La Habana a 32 manifestantes del 11 de julio.

En su comentario sobre Lescay, el cantautor consideró normales las gestiones realizadas por el ISA en favor del estudiante de música, minimizando el tono grandilocuente con el que la institución se jactó en una declaración reciente de tolerancia y acompañamiento al joven procesado.

“Darle atención a un universitario en proceso penal no es nada extraordinario; es un deber de la Universidad”, dijo el cantautor, sumando este nuevo posicionamiento a su colección de tibias críticas que el régimen totalitario le permite articular en razón de su poder simbólico y la complicidad susurrante con la que se viste de espíritu libre.