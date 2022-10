Así reaccionaron las redes al estreno de "Monotonía", de Shakira y Ozuna

Shakira en el vídeo musical de "Monotonía" Foto © Youtube / Shakira

La nueva canción de Shakira no está dejando indiferente a nadie. Una colaboración con Ozuna titulada "Monotonía" que está cargada de dardos para su ex, Gerard Piqué.

En apenas unas horas el videoclip de la canción de bachata se sitúa en lo más alto de la lista de tendencias de Youtube y supera los 10 millones de reproducciones. Una cifra que confirma la expectación que había creado la cantante colombiana con todos los adelantos que había dado en sus redes sociales.

"De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo", "Te olvidaste de lo que un día fuimos" o "Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú", son algunas de las frases demoledoras de la letra de "Monotonía", que llega cinco meses después de que la pareja anunciase su separación tras más de una década juntos y dos hijos en común.

Y como no podía ser de otra manera, en las redes sociales no se habla de otra cosa y el nombre de la artista es tendencia en Twitter, donde muchos de sus fans están comentando acerca de la canción y las indirectas para el futbolista.

Un detalle que no ha pasado desapercibido es el atuendo que luce el hombre que dispara a Shakira en el pecho: el mismo look que llevó Piqué en el videoclip de "Me enamoré".

Por otra parte, nadie duda de que la persona a la que le canta Shakira en esta canción es su ex, no solo por las referencias, sino también por la letra del tema.

Pero no solo sus seguidores han reaccionado a esta canción, otros cantantes como Cardi B, Romeo Santos o Carla Morrison tampoco se han quedado indiferentes tras escuchar "Monotonía".

Captura Instagram / Cardi B

Captura Instagram / Romeo Santos

La rapera colgó un fragmento del videoclip con caritas llorando, mientras que el Rey de la Bachata comentó: "El oso Ozuna y la reina Shakira".

Y tú, ¿qué opinas de lo nuevo de Shakira y 'el negrito de los ojos claros'?

