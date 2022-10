Largas colas para comprar gasolina en La Habana

La escasez de combustible en La Habana obliga a los choferes a hacer largas colas frente a las gasolineras estatales que comercializan el producto.

"Hay que estar aquí para cuando entre el combustible, no hay de otra, porque si te vas, después, cuando llegue, no hay quien pueda comprar", dijo un chofer a la agencia de noticias CubaNet.

El reporte de ese medio independiente abarcó gasolineras de los municipios Diez de Octubre y Regla, y las imágenes muestran decenas de vehículos, privados y estatales, esperando el momento de repostar sus depósitos con combustible.

La Unión Cuba Petróleo (CUPET) informó esta semana que la refinería "Ñico López" se encuentra produciendo combustible, fundamentalmente la gasolina especial.

Sin embargo, no explicaron que provocó una disminución en la cantidad de gasolina que se distribuye, solo que en los próximos días habrá una "distribución paulatina" en los territorios.

Es así como choferes se encuentran con algunas gasolineras abastecidas y otras que están a la espera de los camiones cisternas que trasladan el combustible.

"No puedo irme de aquí hasta que compre porque lo que me queda de gasolina no me alcanza para llegar a la casa, de aquí no me voy si no es con el tanque lleno”, dijo un conductor que llevaba más de cinco horas de espera.

Desde hace meses, los choferes cubanos se lamentan de la mala calidad del combustible que le venden en las gasolineras.

Cambios en la coloración del producto hicieron dudar a los ciudadanos de la calidad de lo que venden y algunos lo han asociado con el incremento de incendios de coches que se registra últimamente. Hasta el momento las autoridades cubanas no han dado ninguna explicación al respecto.

Ante la disminución de la cantidad de petróleo venezolano que llega a Cuba y la necesidad del gobierno de adquirir el crudo en otros mercados a un precio más elevado, la capacidad de producción de esos derivados se ha reducido, afectando no solo el transporte, sino otros sectores de la economía, como la producción de alimentos.

A inicios de julio la empresa estatal Ceballos, de Ciego de Ávila, explicó que la falta de combustible incidió de manera negativa en la recogida de mangos.