Alexis Valdés aclara que no era el responsable de los salarios de sus compañeros en Mega TV

El humorista y presentador cubano Alexis Valdés aseguró que cuando él trabajaba en el canal Mega TV, no era responsable de los salarios de sus compañeros.

Alexis compartió un video en sus redes sociales en el que responde -sin nombrarlo- a unas recientes declaraciones del influencer Alex Otaola.

"Quiero aclarar una cosa para la gente que tiene dudas y que se ha confundido: jamás he pagado ni 75 dólares ni nada a esa persona que anda diciéndolo por ahí, porque en el programa de la Mega yo era un empleado, yo cobraba un salario como todos los demás, y a todos los que trabajaban en el programa: músicos, actores escritores, les pagaba la Mega", subrayó.

En su mensaje, el popular creador de los personajes de Cristinito y Nereida se refirió a una persona -de la que no dijo su nombre- que acostumbra a mentir.

"Una cosa es criticar a la dictadura y a los dictadores, que me parece fantástico, y otra cosa es criticar, o tratar de humillar, o desacreditar, a un montón de artistas cubanos que incluso están en contra de la dictadura, creando división, y quitándoles valor y dándole armas al enemigo...", dijo.

Por último, Alexis dejó entrever que no le preocupa que hable mal de él alguien que habla mal de todo el mundo, "que ha calumniado a todo el mundo, incluso a Willy Chirino, que es un símbolo de todos los cubanos en el mundo".

"Aquí todo el mundo sabe quién es quién y no hay que dejarse manipular tan fácilmente", sentenció.

Hace alrededor de dos semanas, Otaola arremetió contra él, acusándolo de que mientras aboga por la unidad de todos los cubanos, les paga "una miseria" a quienes han formado parte de sus proyectos.

"¿Y esos cubanos que han estado trabajando para ti y tú les has pagado una miseria la vida entera, como yo, por ejemplo? Cuando tú pagas una miseria por un trabajo, ¿tú me puedes decir a mí que eso es una manera de unir a los cubanos? No, tú unes a los cubanos cuando tú valoras el trabajo y la importancia y pagas la altura, no te metes todo el billete tú", cuestionó Otaola en su espacio en redes sociales.

En esa intervención, el presentador recordó cuando formaba parte del show de Alexis Valdés en Mega TV, donde interpretaba el personaje del reportero Carlos Recto.

"Vengo de cero, de aceptar que un tipo como tú le ponga el pie en la cabeza y le pague 75 dólares por muchos años. Nunca tuviste la deferencia de decir: 'este segmento funciona, le voy a pagar a Carlos Recto un poco más'. Así has utilizado a mucha gente siempre. Así utilizas a la gente en el teatro, por eso se te van", recalcó.

Por último, Otaola acusó a Alexis de ser un mediocre y de utilizar a los demás, y aseguró que todos los profesionales a su alrededor piensan lo peor de él y lo llaman "ridículo" para pagar, aunque no se atrevan a decírselo de frente.