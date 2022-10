A ritmo de rap El Micha estrena "Capitolio"

Para El Micha no es momento de detenerse, más bien todo lo contrario, pues este fin de semana ha llegado con otro estreno para complacer a sus fanáticos.

El reguetonero aterrizó en las plataformas digitales rapeando a ritmo de “Capitolio”, título del nuevo tema que vino acompañado de un videoclip.

Después de varios días generando expectativas entre sus seguidores, El Micha anunció en su perfil de Instagram que el tema ya está disponible en YouTube.

La canción está dividida en dos momentos, cada uno con ritmos completamente diferentes, pero la intención de El Micha es una sola, contar con su rap quién es y cómo ha llegado hasta este punto de su carrera.

Con “Capitolio”, el reguetonero no peca de modestia, y aunque pareciera estar dedicado a todos aquellos que se empeñan en no reconocer su lugar en el género urbano, no tiene un destinatario declarado.

En el canal de YouTube del cantante, donde el video ya tiene más de 20 mil reproducciones, varios de sus seguidores compartieron sus impresiones sobre el tema.

“Este se monta en cualquier ritmo, realmente está a un nivel muy alto, demasiado fuerte”; “Sigue así, Micha, que siempre nos sorprendes con tus temazos”; “Micha siempre gigante. Duro y único en su peso”; “Este tipo es unos de los más duros que tiene Cuba, bendiciones Micha”; “Tremendo palo dándole duro a los que no creen”, escribieron algunos de sus fans.

Mientras en las plataformas digitales comenzaba a sonar “Capitolio”, El Micha se presentó este fin de semana por primera vez en Perú; así lo dio a conocer en sus redes sociales.

Captura de Instagram / El Micha

El viernes, El Micha también estuvo presente en otro estreno, “La Negrita”, una colaboración con El Chulo y el dúo de jóvenes reguetoneros Dukesito y Rey Tony.

Por otro lado, su tema con La Diosa, "Yo Por Aquí Tú Por Allá", lanzado a mediados de octubre, sigue pegando en el público con ese buen ritmo del que viene acompañado.

Aunque poco ha hablado del tema, El Micha sacó recientemente un nuevo álbum, The Lost Files, que incluye nueve temas, algunos ya conocidos por su público y otros inéditos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.